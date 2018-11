Amar tribeche, nouveau commissaire du festival du film amazigh de tizi ouzou

Le réalisateur Amar Tribèche a été installé, lundi dernier, à Tizi-Ouzou en tant que Commissaire du Festival culturel du film amazigh de Tizi-Ouzou par Mme Zahia Bencheikh lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à la bibliothèque municipale de lecture publique. La directrice du développement et de la promotion des arts au ministère de la Culture a déclaré, à cette occasion, que la nomination de Amar Tribèche «aspire à donner un nouveau souffle à ce festival qui participe à la promotion de la culture et de l’identité amazighes».

Tribèche prend la place de Farid Mahiout, le désormais ex-commissaire. Le vieux routier du cinéma, spécialiste des feuilletons, a été nommé par le ministre de la Culture, Azzeddine Mihoubi, «en reconnaissance à son parcours exceptionnel, son engagement au service du cinéma algérien, sa conviction de faire de l’amazighité un élément fondamental de l’identité nationale». Contacté par nos soins, Amar Tribèche a affirmé qu’il été content de cette nomination et en même temps conscient de la responsabilité de sa nouvelle mission. Connu pour son humilité, Amar Tribèche ne s’est pas contenté de cette déclaration, mais nous savons qu’en professionnel, il procèdera à des changements qui signeront une nouvelle ère à un festival à bout de souffle pour de multiples raisons dont la production de films amazighs. Une nouvelle page s’ouvre pour le festival culturel du film amazigh de Tizi-Ouzou qui a besoin de rectifier le tir en misant sur une réflexion sur les spécificités de cette manifestation cinématographique. La directrice de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou, Mme Nabila Goumeziane, a entamé ce travail lors de la clôture du dernier festival en invitant les professionnels du cinéma à faire des critiques et à proposer des nouvelles idées et à apporter des suggestions. Le comédien Ahmed Benaissa, un habitué du festival, a notamment insisté sur le fait que ce rendez-vous annuel gagnerait à assurer au public une programmation de qualité et continuer à assurer des formations. Plus sévère, l’universitaire et scénariste Tahar Boukella juge qu’il faut être plus sélectif en matière de films en compétition, et partant de souligner qu’il est temps de mettre fin à l’ère «Tiziwood», expression chère au cinéaste Cherif Aggoune, qui veut dire une production quantitative mais pas du tout qualitative. Autre suggestion faite par un participant à cette rencontre critique, celle de l’institution d’une carte blanche à un réalisateur qui proposerait une liste de 5 films algériens à programmer pour des séances débat. Prévu initialement pour le mois de décembre, le festival culturel du film amazigh de Tizi-Ouzou, dont l’appel à participation a été lancé récemment, se tiendra probablement en février, à moins que le nouveau commissaire opte pour la période des vacances scolaires du printemps pour faire profiter les lycéens et les étudiants de la wilaya.

Abdelkrim Tazaroute