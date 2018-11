Prix de l'Instance arabe du théâtre à deux Algériens: M. Mihoubi : «un succès pour l'écriture théâtrale »

Le ministre de la Culture, Azeddine Mihoubi, a estimé que l'attribution du Prix de l'Instance arabe du théâtre pour l'écriture théâtrale pour enfants aux deux écrivains algériens, Youcef Baaloudj et Kenza Mebarki, était "une succès pour l'écriture théâtrale et la littérature algériennes", selon un communiqué rendu public lundi par le ministère de la Culture.

Félicitant les lauréats, M. Mihoubi a déclaré avoir appris avec beaucoup de fierté et de joie cette consécration méritée qui témoigne, a-t-il dit, des capacités importantes que recèle la scène artistique ainsi que "les énergies créatives" de notre jeunesse. L'écrivain Youcef Baaloudj a obtenu le prix du meilleur texte avec "Kem kem mared el Koutoub", une plaidoirie pour la réhabilitation du livre et de la lecture. Il avait également obtenu le Prix de Sharjah pour la première publication en théâtre pour enfants et a participé à plusieurs manifestations théâtrales et culturelles. Pour ce qui est de l'écrivaine et chercheure Kenza Mebarki, elle a obtenu le 3e prix en ex-aequo avec l'écrivain égyptien Mohamed Kosbor, et ce pour son œuvre "madinet el nanou".

Elle avait déjà obtenu plusieurs prix en écriture théâtrale et plusieurs de ses œuvres ont été jouées, dont "Juha Digital". Organisé par l'Instance arabe du théâtre dont le siège se trouve à Sharjah (Emirats arabes unis), le concours de ce prix fixe l'âge des participants à moins de 35 ans et exige que les œuvres présentées portent sur le legs culturel. Les prix seront remis durant la 11e édition du Festival du théâtre arabe, prévu en Egypte en 2019.