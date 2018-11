Yasmina Saâdoune expose à la galerie Mohammed-Racim : «L’âme de mes personnages»

La peinture de Yasmina Saâdoune a ceci d’original qu’elle active la combinatoire des signes : figures au visage semi-voilé et symboles qui, à la limite de l’abstrait, façonnent des interactions réciproques et qui interpellent le spectateur avec à-propos.

Ici la démarche plastique n’adopte pas les savants procédés modernistes mais elle se veut plutôt la tribune d’un discours représentatif pour chaque acteur — ou plutôt chaque actrice — du tissu social. Et au «signe», l’artiste plasticienne semble d’ailleurs privilégier le «sème». Yasmina Saâdoune suggère ainsi son sémaphore propre, les pulsions de sa vie privée, ses «connivences amicales», ses «transes musicales». Les personnages qu’elle expose, des femmes presque sans visage—sauf les yeux—, quoique donnant l’impression d’être figés, ne semblent jamais gratuits et «vivent» toujours en état de tension permanente.

Toujours est-il que l’actuelle exposition montre de grandes toiles dignes d’intérêt au plan esthétique. Et si chaque œuvre dégage un fragment de scène et type décryptable, Yasmina Saâdoune procède néanmoins par «explications» simples et directes. Avec cette plasticienne, comprendre est une réaction nécessaire et vivifiante, mais il ne faut pas prétendre comprendre jusqu’au bout. Un excès d’analyse finit, en effet, par, sinon tuer, du moins détourner le sens premier des œuvres exposées.

Donc ici l’indicible permet malgré tout les interprétations, les lectures plurielles tellement essentielles. «Samer», «Moi et Moi» et «Différence dans l’harmonie», par exemple, additionnent les coups de pinceaux spontanés, accents ténus ou appuyés, densités saccadées ou effacements. Figurant un personnage féminin dont le visage semble effacé par un écran grillagé, la toile intitulée «Moi» stigmatise le quotidien dans un frémissement

pariétal.

Les toiles exposées invitent au recueillement questionneur



«Musiciennes-chamans» sur fond de béance ocre hachurée, martellements rouges et bleues : l’agitation bourdonne à fleur de gouffre. Tandis que la toile «Les femmes en bleu» articule, en aérations, les signes à angle droits ou croisés. Labyrinthe ordonné qui suggère de foyers de connexions possible mais qui abrite également une biffure de transgression. Signature de l’immanquable combinatoire des signes et symboles.

Les autres toiles exposées, aux ardeurs d’arts premiers, invitent également à la méditation, au recueillement questionneur. Mais entretemps devenus cadencées, elles irradient d’un magnétisme silencieux. L’œuvre «Groupe de femmes», pour ne citer que cette autre toile, tend vers une abstraction habitée, à la symbolique qui évoque les superpositions ancestrales. Quant à celle intitulée «La femme et ses écrits» elle évoque une sorte de totem des lignages qui fossilisent le rituel des transmissions. Pour sa part, la toile intitulée «Samer» se penche, dans une sobriété qui confine à l’épure, comme une incantation.

Pour tout dire, «L’âme de mes personnage» de Yasmina Saâdoune est une exposition qui laisse transparaitre une sérénité bienfaitrice, dans un espace qui s’y prête fort bien d’ailleurs. C’est pourquoi elle vaut le détour. Jusqu’au 30 novembre 2018 à la Galerie Mohammed-Racim.

Kamel Bouslama