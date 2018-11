Les tour-opérateurs étrangers de retour

«Partez en voyage en Algérie, l’un des pays les plus fascinants du monde et d’Afrique du Nord. Découvrez un héritage culturel vieux de plusieurs millénaires et des paysages sahariens parmi les plus vierges et les plus spectaculaires au monde», c’est par ces termes que le site internet de ‘‘Nomade aventure’’ présente notre pays et annonce surtout qu'il est de retour en Algérie, huit ans après avoir interrompu ses circuits à destination de notre grand Sud.

En effet, ce voyagiste spécialiste des randonnées propose, à compter du mois de janvier prochain, six voyages à travers plusieurs wilayas du sud d’Algérie telles qu’Illizi, Tamanrasset ou encore Adrar. Dans ce même sillage, notre pays est dépeint comme regorgeant de paysages époustouflants et de monuments chargés d’histoire. Sa première offre, une randonnée dans les massifs de l'Atakor et du Hoggar est suivie d'une autre dans le cœur de l’Ahaggar et de l'Assekrem. Et ce avec une ascension du mont Tahat (2.908 m) et la montée de l'Assekrem vers l'ermitage de Charles de Foucauld. Le tour opérateur propose, également, une randonnée à pied et à dos de dromadaire entre Timimoun et les dunes du Grand Erg Occidental, en plus d'un autre circuit à travers les Ksours du Gourara qui mènera ses voyageurs jusqu’à un océan de dunes pour bivouaquer autour de feux de camp sous l’un des ciels les plus étoilés.

"De la Tadrart à Essendilène et de l’Ahnet à l’Immidir, un trek en Algérie vous offrira des paysages somptueux et désertiques quasi surréalistes aux couchers de soleil féeriques", a-t-il écrit, proposant de découvrir "les secrets cachés" de l'Ahnet et de parcourir les Ajjers en compagnie des caravanes chamelières. Il convient de noter que Nomade Aventure, qui programme une centaine de destinations, a enregistré en 2017 un chiffre d’affaires supérieur à 21 millions.

Rappelons, enfin, que les pouvoirs publics n’ont ce cesse de promouvoir le secteur du tourisme comme l’une des principales alternatives pour réduire la dépendance aux hydrocarbures. Et c’est à travers le département du tourisme et de l’artisanat, qu’est mise en avant la nécessité de la mise en œuvre d’une politique de renforcement et de promotion de l'Algérie comme destination touristique à travers la diversification des programmes et l'organisation des voyages d'exploration aux différentes régions du pays.

A cet effet, le ministre, M. Abdelkader Benmessaoud a souligné à maintes reprises, l'importance d'accorder "une place privilégiée" au tourisme saharien, qualifié, a-t-il dit, de "locomotive devant attirer les touristes, notamment les étrangers et développer le secteur". Il avait aussi rappelé que des conventions avaient été signées entre Air Algérie et Tassili Airlines afin de réduire les prix des billets d'avion vers le sud du pays.

Sami Kaïdi