Exportations hors hydrocarbures dans la wilaya de Sétif : «Tendance à la hausse»

Les exportations hors hydrocarbures dans la wilaya de Sétif ont enregistré une «tendance à la hausse», ces dernières années, a indiqué lundi dernier le responsable de la communication à la Direction régionale des Douanes, Djalal Bekkouche. «La tendance des exportations hors hydrocarbures connaît une hausse sensible à la lumière des différentes statistiques et données relatives aux exportations», a précisé le même responsable à l’APS au niveau du stand attribué à la direction des Douanes de Sétif au sein du Salon «Sétif Export», organisé à l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie Hidhab, et qui s’est achevé lundi, après une durée de 3 jours. La même source a ajouté que la valeur financière en dinars algériens des exportations hors hydrocarbures, relevant de la compétence territoriale de cette même direction, qui compte les wilayas de Bejaia, Bordj Bou-Arréridj, Jijel, M’sila et Sétif, a atteint environ 30 milliards de DA, pour 1.275 déclarations douanières (opérations d’exportations) en 2017. Durant la période comprise entre janvier 2018 au 31 octobre de la même année, la valeur des exportations a augmenté en passant à environ 46 milliards de DA, correspondant à 1.535 déclarations, ce qui traduit, selon M. Bekkouche, une hausse de 53,84%. Le même responsable a également assuré que la Direction régionale des Douanes de Sétif a souhaité se rapprocher des exposants exportateurs lors de la 1re édition de ce Salon, par le biais de son stand, afin de prendre connaissance de leurs préoccupations, leur fournir toutes les informations et facilitations et mettre à leur disposition le «Guide de l’exportateur». Ce dernier a été mis au point par la direction générale des Douanes, à cet effet, et englobe toutes les procédures douanières permettant aux exportateurs de produits hors hydrocarbures de connaître chaque procédure d’exportation, depuis le transport de la marchandise jusqu’à son acheminement vers le pays de destination. De son côté, Ali Mansouri, président de la Chambre de commerce et d’industrie, CCIR - El Hidhab, a affirmé à l’APS, que ce Salon, premier du genre dans la wilaya de Sétif, a vu la participation de 45 exposants, publics et privés, à l’instar du complexe GICA, groupe industriel algérien spécialisé dans le ciment et le complexe Bouras, entreprise de fabrication de tuiles et de briques qui a commencé à exporter en 2012 vers la Tunisie, tout en œuvrant à investir le marché d’autres pays africains. La première édition de ce Salon a comporté plusieurs stands dédiés aux banques, en plus de produits d’une qualité «excellente», qualifiés par le responsable de la Chambre de l’industrie El Hidhab (organisatrice de cet événement économique) de «haute qualité», en mesure de faire face à la concurrence à des produits similaires présents sur le marché mondial.