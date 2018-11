PME : Sous-traitance l’atout maître

La nouvelle loi sur les PME relève, outre la recherche et l’innovation, le nécessaire développement de la sous-traitance. Une mesure salutaire ? Abderrahmane Abedou, directeur de recherche au Centre de recherche en économie appliquée pour le développement, contacté par nos soins, soutient que la sous-traitance «renferme une dynamique qui s’étend jusqu’au développement de moyens

favorisant l’éclosion d’une véritable économie agglomérée à valeur ajoutée».

En réponse à notre question, l’universitaire précise que «la sous-traitance est salutaire lorsqu’on accepte sa philosophie et ses principes. C’est une relation de dépendance qu’il faudrait admettre». Sur les retombées de la sous-traitance, le Dr. Abedou indique qu’elles sont multiples. Au niveau d’une région, d’abord, il y a un «apport d’expertise externe (innovation) qui peut impacter le niveau technologique des PME locales». Aux yeux de l’universitaire, la sous-traitance «ne se limite pas aux échanges commerciaux, elle produit du lien social dans une région et contribue à construire l’image de la région. Le développement régional doit passer par la densification du tissu économique qui se matérialise à travers l’intégration des PME, notamment locales, aux activités des grandes entreprises et que cette intégration doit apporter de la valeur ajoutée à la région». Au-delà des difficultés rencontrées par les PME, la question de la contribution socio-économique de cette catégorie d’entreprises, si elle demeure très en deçà du potentiel qui est le sien «c’est tout simplement parce que la taille du marché local, la demande domestique est trop exiguë et réduite». Enchaînant, le chercheur explique, formel, que «la taille du marché intérieur algérien reste le handicap majeur pour le développement des PME mais aussi pour leur croissance».

Des solutions en vue ? La performance recherchée impose inexorablement au marché intérieur algérien de «fonctionner comme un grand marché et lancer des clignotants forts que la demande domestique est en expansion pour mettre en confiance les grandes entreprises et aussi les PME, et les rassurer qu’elles auront du travail à l’échelle nationale et même à l’international». Dans un entretien récemment accordé à El Moudjahid, Dr. Abedou souligne : «Nous sommes en Algérie dans une configuration frustrante entre les banques et les petites entreprises. Les premières sont dans l’incapacité, à l’heure actuelle, d’innover ou d’apporter des propositions de sortie de cet engrenage. Les entreprises de leur côté, n’ayant pas encore achevé leur mue sur le marché, sont dans l’incapacité à satisfaire aux exigences des banques «Guichet» ou «Banque dépôt». Une situation qui imposera un meilleur accompagnement de ces petites et moyennes entités.

La puissance publique appuie-t-elle suffisamment ces petites et moyennes entités ? «Les stratégies d’accompagnement, explique le directeur de recherche au Cread, devraient se focaliser sur le confortement de ces entreprises en impulsant plus de confiance et en les inscrivant dans une short-liste des entreprises susceptibles de représenter la diplomatie économique d’un pays qui s’ouvre à l’international».

Fouad Irnatene