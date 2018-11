Célébration de la fête d’El-Maoulid Ennabaoui Echarif : Ferveur et piété

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui, et le ministre des Affaires religieuses, Mohamed Aïssa, et d’autres membres du gouvernement, ainsi que le conseiller à la présidence de la République, Mohamed Ali Boughazi, ont participé, hier à Alger, à une cérémonie de célébration d’El-Maoulid Ennabaoui Echarif, organisée par la direction des affaires religieuses d’Alger. Des imams et des représentants du corps diplomatique des pays arabes et musulmans ont assisté à l’événement. Lors de cette veillée religieuse à la zaouïa Belkaïdia, les présents ont assisté à des récitations de sourate du Coran et à un prêche religieux sur les valeurs d’une telle célébration, avant de participer à la prière d’El-Icha.

Des prix et distinctions honorifiques ont été décernés à des apprenants du Coran et du hadith.