Utilisation abusive des antibiotiques : La mise en garde des vétérinaires

Les vétérinaires participants à une rencontre sur «la pharmacovigilance vétérinaire» organisée à Constantine, à l’occasion de la célébration de la 4e semaine mondiale «du bon usage des antibiotiques» ont mis en garde contre «l’utilisation abusive des antibiotiques dans l’élevage animale et l’aviculture».

«La résistance des bactéries aux antibiotiques figure parmi les principales difficultés posées dans le domaine de la santé animale», a déclaré l'inspectrice vétérinaire au niveau des services agricoles locaux, Djahida Djenna.

Elle a expliqué dans ce sens que quand bien même ces antibiotiques sont utilisés à titre préventif, ou curatif, «les bactéries développent une résistance aux antibiotiques et ces médicaments peuvent anéantir certaines bactéries naturellement présentes dans le corps et ont de très nombreux bienfaits pour la santé animale». Pour sa part, le directeur de l’Institut vétérinaire de Constantine, M. Lahcène Berarhi, a exhorté les vétérinaires à «diagnostiquer avec précision la maladie, l’antibiotique à prescrire et les doses à administrer». Il a indiqué que toute utilisation abusive de ces médicaments «peut provoquer ultérieurement des méfaits et pour la santé animale et par ricochet pour la santé publique».

Le président de wilaya du Conseil interprofessionnel de la filière avicole, M. Chérif Boukherissa a, quant à lui, insisté sur l’importance d’adopter un système de facturation mensuel pour établir la traçabilité des frais de cette filière depuis «l’achat des poussins jusqu’aux produits alimentaire et les médicaments, entre autres».

Qualifiant de «vitale» la coopération entre les éleveurs et les vétérinaires pour développer localement cette filière, le même responsable a fait savoir que la filière avicole dans la wilaya de Constantine figure parmi celles utilisant de manière «rationnelle» les antibiotiques.

Cette rencontre organisée par la DSA et à laquelle ont pris part des vétérinaires, des producteurs et exportateurs d’aliments et médicaments, vise à sensibiliser pour une utilisation rationnelle des antibiotiques destinés au cheptel et aux volailles pour préserver la santé animale et celle des consommateurs des viandes rouge et blanche, selon le directeur local du secteur agricole.