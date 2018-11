Tiaret, Chlef et Boumerdès

Arrestation de 4 éléments de soutien aux groupes terroristes



Quatre éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés par des détachements combinés de l’Armée nationale populaire (ANP), lors d’opérations menées à Tiaret, Chlef et Boumerdès, a indiqué hier le ministère de la Défense nationale, dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce à l’exploitation de renseignements, des détachements combinés de l’Armée nationale populaire ont appréhendé 4 éléments de soutien aux groupes terroristes à Tiaret (2e Région militaire), Chlef et Boumerdès (1re Région militaire)», note la même source. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’ANP «ont saisi, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), un véhicule et un camion chargés de 4 tonnes de ciment, 1,25 quintal de denrées alimentaires et 3.760 litres de carburants, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 2) kilogrammes de kif traité à Guelma (5e Région militaire) et 23.750 unités d’articles pyrotechniques à Biskra (4e Région militaire) et Sétif (5e Région militaire)», ajoute le communiqué. Par ailleurs, des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont intercepté 15 immigrants clandestins de différentes nationalités, lors d’opérations distinctes menées à Oran, Aïn Témouchent et Ghardaïa», ajoute le communiqué.

Adrar

Une cache d’armes et de munitions découverte



Une importante cache d’armes et de munitions a été découverte, dimanche, près de la bande frontalière au niveau du secteur opérationnel d’Adrar, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué le ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, près de la bande frontalière au niveau du secteur opérationnel d’Adrar (3e Région militaire), une cache contenant un lot d’armes et de munitions», a-t-il précisé, dans un communiqué. «Cette cache d’armes contenait 1 lance-roquettes de type RPG-7, 1 mitrailleuse de type FMPK, 1 pistolet- mitrailleur de type kalachnikov, 1 fusil semi-automatique de type Seminov, 1 fusil de type MAS-54, 3 fusils à répétition, 1 fusil de chasse, 2 obus 82mm, 2 grenades, 2 chargeurs pour pistolet-mitrailleur de type kalachnikov, 1 bande à munitions 12,7 mm, 1 bande à munitions pour mitrailleuse de type FMPK, ainsi qu’une importante quantité de munitions de différents calibres s’élevant à 4.344 balles», a précisé la même source. «Cette opération, venant s’ajouter à l’ensemble des résultats concrétisés sur le terrain, réitère la grande vigilance et la ferme détermination des éléments de l’Armée nationale populaire à préserver la sécurité du pays», a-t-on ajouté.

Mila

Un terroriste abattu



Un dangereux terroriste a été abattu, hier à Grarem, wilaya de Mila, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), qui a saisi un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et 2 chargeurs de munitions, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et lors d’une opération de fouille et de ratissage menée dans la zone d’Ouled Mohamed, commune de Grarem, wilaya de Mila (5e Région militaire), un détachement de l'ANP a abattu 1 dangereux terroriste et saisi un 1 pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et 2 chargeurs de munitions», précise la même source. «Cette opération réitère la dynamique de résultats positifs réalisés par les forces de l’ANP, et dénote de leurs permanentes veille et disponibilité, pour contrecarrer toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays», souligne le MDN.