Praticiens de la santé publique : Privilégier le dialogue constructif et responsable

Une conférence de presse du Syndicat national des praticiens spécialistes de la santé publique (SNPSSP) a été animée, hier, à Alger, pour évoquer la situation qui prévaut actuellement au sein de leur corporation.

Animée par son président, le Dr Yousfi Mohamed, cette rencontre a été l’occasion pour le praticien de rappeler que «le SNPSSP privilégie toujours le dialogue responsable comme mode de revendication avec les autorités publiques, notamment pour trouver des solutions durables aux problèmes auxquels le secteur de la santé est confronté». Le Dr Yousfi a tenu à mettre en exergue « le dialogue réel et constructif qui a caractérisé ces dernières années les relations entre le SNPSSP et le ministère de la Santé, sur la base d’un dialogue franc, sincère et transparent ».

Et c’est justement dans cette optique qu’il tiendra à mettre en exergue les différents « dysfonctionnements » constatés récemment dans le système de santé publique.

Cette situation est due, selon lui, à «la persistance des problèmes non résolus, et qui risquent d’aggraver l’hémorragie que connaît le secteur public, qui a perdu en l’espace de dix ans plus de 7.000 praticiens et spécialistes. Une situation qui pousse encore les praticiens à aller vers le secteur privé ou à l’étranger». Le président du SNPSSP relève à cet effet que «pour assurer une couverture des soins spécialisée et équitable sur tout le territoire national », il faudra passer «par la réhabilitation totale du praticien spécialiste de santé publique».

Ce dernier a tenu à rappeler que « les autorités publiques ont respecté leurs engagements en réglant plusieurs problèmes par le passé, notamment la carte sanitaire, l’affectation. Néanmoins, comme il le soulignera, beaucoup de problèmes demeurent «en instance». Le président du SNPSSP met en avant la nécessité de prise en charge des préoccupations socioprofessionnelles des praticiens, notamment «l’organisation des concours de passage de grade pour les praticiens spécialistes de santé publique qui accuse un retard de trois années». Le syndicaliste explique qu’il y a «une contradiction» entre la décentralisation de la gestion administrative, d’une part, et la particularité du concours du grade. «Ces concours butent sur l’inadéquation du décret régissant l’organisation des concours dans les institutions et administrations publiques avec les spécificités du corps des praticiens spécialistes de santé publiques avec ces soixante-sept spécialités», indique-t-il.

Pour lui, en raison de la spécificité du corps des spécialistes, ces concours doivent obligatoirement avoir un caractère national avec des jurys par spécialité.

Dans ce contexte, le Dr Yousfi a expliqué que l’organisation de ces concours constitue « une des mesures incitatives encourageant les spécialistes à rester dans le secteur public ». Or, ajoute-t-il, «l’organisation de ces concours nécessite l’ouverture d’un nombre suffisant de postes budgétaires, laquelle reste également tributaire d’un accord du Premier ministre». Le syndicaliste regrette que le retard de l’organisation de ces concours, depuis 2015, « est une source de démotivation et de désaffection pour la carrière ». L’autre point sur lequel le président du syndicat s’est s’exprimé concerne le versement de la prime d’intéressement. «Il faut de l’intéressement pour une meilleure prise en charge des patients», a-t-il dit.

Aussi, le SNPSSP plaide pour «une mise en conformité de la prime d’intéressement avec le statut particulier du praticien spécialiste de la santé publique». Le syndicaliste explique que «la réparation de cette prime reste tributaire de l’accord du Premier ministre».

Le praticien a expliqué que «le gouvernement a établi, depuis le mois de septembre dernier, une prime allant de 20.000 à 60.000DA» et «consacrée uniquement pendant la période du service civil, car à l’issue du service civil, le salaire sera amputé du jour au lendemain du même montant». Or cela, constate-t-il, «contribue à l’hémorragie que connaît le secteur public».

Par ailleurs, le Dr Yousfi a tenu à rappeler que «pour que le secteur public ne disparaisse pas, l’Etat a fait beaucoup d’efforts» mais «il reste encore des mesures incitatives financières à proposer». Parmi ces mesures, le syndicaliste parle «de la réparation de la discrimination en matière d’imposition qui frappe des primes versées aux praticiens spécialistes par rapport aux autres corps». Néanmoins, le SNPSSP « applaudit l’inscription au plan d’action du gouvernement du principe de la mise en place de mesures incitatives pour stabiliser les effectifs de spécialistes dans le secteur public».

A noter que le Dr Yousfi a annoncé, à l’issue de sa conférence, que « la réunion extraordinaire du conseil national de la SNPSSP sera maintenue ouverte pour suivre l’évolution de la situation du secteur ».

Tahar Kaidi