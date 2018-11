3es rencontres franco-algériennes de la Santé : Un partenariat qui se porte bien

Le secteur de la santé algérien demeure stratégique pour le pays. Ceci d’autant que les réalisations en matière de santé (soins, structures, indicateurs de développement du millénaire,...) lui confèrent la 3e place en Afrique. Cependant, eu égard à la forte transition épidémiologique et démographique, les besoins sont encore plus importants que ceux déjà existants.

C’est dans cette optique que le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, l’ambassade de France en Algérie et la mission économique Business France, ont organisé conjointement, hier, les Troisièmes rencontres franco-algériennes de la santé. « Cette rencontre a pour ambition de traiter différentes thématiques d’intérêt commun aux deux pays, telles que les évolutions des politiques de prévention et de dépistage des maladies transmissibles et non transmissibles , les progrès dans la prise en charge du patient, à travers les protocoles thérapeutiques innovants », a déclaré le directeur général des services de santé au ministère.

M. Mohamed L’Hadj a fait savoir que ces rencontres sont importantes, dans le sens où elles permettent de développer des partenariats et des relations entre les deux pays afin de mieux avancer dans le domaine de la santé et d’échange d’expériences. « L’Algérie et la France sont décidées à intensifier leurs partenariats pour mieux avancer dans le domaine de la santé où les connaissances se développent très vite », a-t-il dit, tout en ajoutant que cette rencontre institutionnelle devra permettre d’examiner des pistes de partenariat et de coopération entre les deux pays.

De son côté, M. Dominique Bouter, directeur général de Business France Algérie, a fait savoir que les principaux objectifs de ces rencontres se concentrent autour de la perspective d’impulser des partenariats économiques et actions de coopération. « C’est une opportunité pour les professionnels et les représentants des institutions des deux pays pour lancer des projets de partenariat en commun », a-t-il indiqué. Dans ce contexte, M. Bouter s’est félicité du partenariat entre les deux pays qui, selon lui, « fonctionne bien ». « L’appréciation est très positive, parce que c’est une occasion pour les professionnels, les administrations de la santé, les ministères algérien et français, de se réunir, d’échanger des informations, de comparer des modèles et de discuter de solutions possibles », a-t-il souligné. Il a, a ce propos, précisé que le partenariat dans le secteur de la santé entre les deux pays s’est concrétisé dans plusieurs domaines, notamment l’autisme, l’hygiène hospitalière et la greffe. Au cours de la séance matinale, les experts des deux pays ont échangé, à travers des présentations succinctes, sur des thèmes aussi variés que les évolutions récentes des politiques de prévention et dépistage des maladies transmissibles et non transmissibles ainsi que les progrès dans la prise en charge du patient.

L’après-midi a été consacrée à une visite des stands des acteurs français de la santé présents pour découvrir leur savoir-faire et expertise, suivie de rencontres directes entre entreprises des deux pays.

Sarah A. Benali Cherif

La vaccination informatisée à partir de 2019



« Le calendrier de vaccination des enfants en Algérie sera informatisé à partir de l’année prochaine », a annoncé le directeur de la prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière (MSPRH). S’exprimant a l’occasion des 3es rencontres algéro-françaises M. Djamel Fourar a fait savoir que les mamans seront convoquées par SMS aux structures sanitaires afin de leur rappeler le vaccin de leurs enfants. « Cette opération sera lancée en 2019 et concernera dans un premier temps 11 wilayas du pays », a-t-il précisé.

S. A. B. C.



Lancement, en décembre,du programme de dépistage du cancer du sein



Dans le cadre du plan cancer 2015-2019, un programme de dépistage du cancer du sein a été mis en place. Ce programme, qui concerne cinq zones pilotes (Biskra, Tipasa, Maghnia, Laghouat et Constantine), sera généralisé à toutes les wilayas. Le professeur Salah Eddine Bendib a annoncé que ledit programme sera lancé avant la fin de l’année dans deux zones. « La femme, quand elle sera invitée à se présenter aux structures qui dépendent du ministère, va recevoir des examens cliniques, des mammographies, et en fonction du diagnostic, elle sera systématiquement prise en charge chez nous », a-t-il expliqué. Il a, également, insisté sur l’importance de ce programme, car, selon lui, « les études ont démontré qu’en mettant en place un dépistage organisé, il y a une baisse de la mortalité par cancer du sein dans 15 a 25% des cas ».

S. A. B. C.