Médecins exerçant leur service civil : L’impératif de réunir les conditions nécessaires

Garantir les conditions de vie nécessaire aux médecins soumis au service civil. Tel est l’un des objectifs du département de la Santé actuellement. En effet, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière vient d’instruire les directeurs de la santé de l’ouest et du sud-ouest du pays, à l’effet de coordonner les efforts avec les walis, pour assurer aux médecins qui effectuent leur service civil les conditions nécessaires dans leur lieu d’affectation, à même de leur permettre de mener à bien leurs missions.

Lors d’une réunion avec les directeurs de la santé et de la population (DSP) des wilayas de l’Ouest et du Sud-ouest du pays, tenue au siège du ministère, Mokhtar Hasbellaoui a mis l’accent sur la nécessité de coordonner avec les walis et les collectivités locales les différentes actions afin d’accélérer la mise en œuvre de toutes les conditions matérielles nécessaires pour permettre aux médecins soumis au service civil de s’acquitter au mieux de leurs tâches. Il s’agit, entre autres, de mettre à leur disposition des logements de fonction qui soient attenants aux structures de santé.

Le ministre a exhorté, à cette occasion, les responsables de la santé à accélérer et multiplier les opérations de jumelage, de télémédecine et à développer les unités de soins et hospitalisation à domicile. Il a été question également de l’évaluation des conditions de travail des équipes médicales et de prise en charge des patients. A cet effet, le premier responsable du secteur de la santé a donné plusieurs instructions visant à améliorer les soins et la prise en charge des patients, en particulier au niveau des urgences et points de garde, et axé par là sur la nécessité de créer toutes les conditions favorables aux équipes médicales et paramédicales.

Il est utile de rappeler, dans ce cadre, que les praticiens médicaux spécialistes de santé publique bénéficieront d’une prime de service civil, en vertu du décret exécutif 18-257 du 11 octobre 2018. Notons que parmi les 900 médecins spécialistes admis à l’examen du Diplôme d’études médicales spécialisées (DEMS), organisé en juillet dernier dans 67 spécialités, 37 sont concernés par le service civil obligatoire dans 48 wilayas du pays. 90% d’entre eux seront affectés dans les régions des Hauts-Plateaux et du Sud. Cette mesure, faut-il le souligner, vise à renforcer davantage la couverture sanitaire spécialisée de la population et améliorer la qualité et l’efficacité des activités de soins, assurées par les établissements publics de santé, notamment dans les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux.

Toujours au cours de cette réunion à laquelle ont pris part les directeurs généraux des CHU ainsi que les présidents des conseils scientifiques et des conseils médicaux des établissements des wilayas concernées, M. Hasbellaoui a relevé la nécessité de renforcer la coordination entre les différents services et établissements de santé afin de faciliter la prise en charge de l’ensemble des patients, les femmes enceintes et les enfants en particulier.

« La prise en charge des malades doit se faire selon une organisation hiérarchique aux caractéristiques bien définies », a-t-il souligné. Pour ce faire, le ministre a instruit les responsables de la santé de s’assurer de la disponibilité des médicaments, des fournitures médicales, de l’entretien du matériel médical, de la gestion rationnelle de tous les moyens et capacités mis en œuvre par l’Etat au service des citoyens. Profitant de cette rencontre, le ministre a souligné l’importance de l’adaptation du statut professionnel des personnels de la santé et la promotion du dialogue social avec les partenaires, de garantir la sécurité aux équipes de garde et de veiller au bon accueil des patients et leurs accompagnateurs.

Kamélia Hadjib