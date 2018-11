Programme « Women’s Entreprenership Day » : Pour une économie plus diversifiée

«Industrialisation de l’Algérie - Nouvelles opportunités d’investissement», est le thème de la deuxième édition de la conférence qui sera organisée par le programme «Women’s Entreprenership Day», au niveau de la wilaya d’Alger, indique un communiqué de l’organisateur. L’ouverture de cette manifestation économique sera effectuée par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme. Une première édition fut organisée en Algérie, en 2016, avec le soutien et le parrainage de Mme la ministre de la Solidarité, et la participation de plus de 200 personnalités, avec une visibilité médiatique importante.

Lors de la première édition, les organisateurs ont mis en avant les femmes qui se sont hissées au sommet de leur carrière dans un domaine souvent réservé aux hommes.

Le «WED Algérie» a rassemblé des femmes qui ont entrepris dans tous les domaines. Celles-ci ont pallié les difficultés et contribué à l’émergence d’un entrepreneuriat féminin dynamique, leur expérience sera un exemple à suivre pour les nouvelles générations de femmes.

Cette année, l’événement se tiendra, le 24 novembre, au niveau de la salle de conférences de la wilaya d’Alger, et aura pour thématique les nouveaux domaines d’investissement pour une économie algérienne plus diversifiée et plus indépendante des marchés internationaux. «Les femmes représentent la moitié des forces vives de notre pays, il est donc normal et logique qu’elles participent aussi à la dynamisation de notre économie hors hydrocarbures», dit Mme Leila Akli, ambassadrice du programme «WED» pour l’Algérie.

Cette seconde édition de la conférence mettra en avant des femmes leaders, PDG, directrices générales de grandes entreprises ou de start-up, mais aussi des porteuses de projets innovants.

Des intervenants de haut niveau viendront aussi partager leurs expériences et connaissances face aux 500 participants attendus. Cette deuxième conférence comprendra des ateliers sur les opportunités de l’industrie, les opportunités de l’économie numérique et l’économie verte, et sur le tourisme.

Le «WED», fondé et mis en œuvre par Mme Wendy Diamond, est un mouvement pour célébrer et soutenir les femmes d’affaires et entrepreneures à travers le monde, et illustrer certains de leurs défis quotidiens dans l’intention de mobiliser un réseau mondial et de les rallier à la cause des femmes entrepreneures.

Le «WED» est célébré dans 144 pays, depuis sa création en 2014, il permet l’autonomisation de près de 4 milliards de femmes et inspire plus de 250 millions de jeunes filles vivant sous le seuil de pauvreté. Selon la même source, cet évènement n’aurait pas lieu sans l’implication des partenaires locaux, à l’instar de la wilaya d’Alger, du SITTEM, du groupe FADERCO et de l’Agence PI RELATIONS.

Mohamed Mendaci