Les conditions d’éligibilité fixées : Le couffin de ramadhan sera remplacé, dès 2019, par une aide financière

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a mis en place une série de conditions relatives aux modalités d’attribution de l’aide financière devant remplacer, en 2019, le couffin de Ramadhan.

En effet, devant les cas récurrents de plus en plus nombreux de détournement des couffins de Ramadhan et autres dysfonctionnements constatés dans leur distribution, les services du département de l’Intérieur, dirigé par M. Noureddine Bedoui, comptent adopter un nouveau système électronique d’aide aux franges vulnérables de la société.

Le nouveau système ne comporte pas moins de dix-neuf conditions auxquelles sont tenus de répondre les personnes souhaitant bénéficier des aides de l’État, rapporte la presse nationale. Il est spécifié également que selon une instruction adressée par le ministère de l’Intérieur aux walis, les bénéficiaires ont été «désignés par catégories». La priorité sera donc accordée, selon cette même source, aux familles sans revenus, suivies des familles dont le revenu ne dépasse pas le SMIG (18.000 DA), pour les ménages composés de quatre membres, et ensuite des ménages dont le revenu est inférieur ou égal à 24.000 DA. Il est à noter aussi que «les personnes ayant des biens mobiles (des véhicules) et immobiliers (un lopin de terre par exemple) seront exclues des listes des bénéficiaires». Il est à mettre en relief, dans ce cadre, que durant les différentes étapes de l’opération, le principe de traçabilité sera «omniprésent», du fait qu’il s’agira de virements nominatifs et comptabilisés. Ainsi, cette traçabilité permettra également d’établir des bilans bien précis de l’opération. L’autre remarque à souligner est que «le financement de cette nouvelle mesure sera à la charge de la commune, qui sera soutenue par la wilaya, en cas d’incapacité de financement par l’APC». Il est à préciser, également, qu’en cas de difficulté, la wilaya peut éventuellement susciter l’aide du ministère de la Solidarité, et ce en plus des dons des particuliers, a relevé la même source.

Il convient de rappeler, dans ce contexte, que le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire avait tenu, le 22 mai dernier, une réunion élargie aux directeurs généraux et cadres centraux du ministère, laquelle réunion avait été consacrée, notamment à l’examen de plusieurs dossiers relatifs à l’action de solidarité durant le mois de Ramadhan. Lors de cette rencontre, et après une évaluation de la première phase de l’action de solidarité enregistrée durant le mois de Ramadhan dernier, le ministre a insisté sur toute l’importance d’assurer «une prise en charge totale des familles démunies chaque mois béni, et ce en application des instructions de Son Excellence, le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, concernant la consécration du rôle social de l’État». Le ministre avait également ordonné «l’installation d’un groupe de travail regroupant l’ensemble des secteurs concernés, qui s’attellera à mettre en place les mécanismes nécessaires à la révision du mode de distribution de ces aides sociales, en application des décisions du gouvernement portant sur l’octroi d’aides financières directes aux concernés», préconisant «l’amorce des préparatifs de cette opération», juste après Ramadhan de 2018.

Le mois de Ramadhan est un mois de foi, de piété et de solidarité, et l’État a toujours apporté aide et assistance aux nécessiteux. Aussi, et dans un souci d’optimiser cette opération d’aide, le couffin de Ramadhan sera remplacé, à partir de 2019, par une aide financière destinée aux personnes qui sont réellement dans le besoin. Celle-ci devrait tourner autour des 6.000 DA, remise en chèque. Ce qui représente bien plus que l’équivalent du traditionnel couffin rempli de denrées de première nécessité. Ce qu’il faut mettre en avant également, c’est que le nouveau système électronique annoncé est à même de gérer au mieux l’opération, de limiter les déperditions et tentatives de détournement avec efficacité, rapidité et traçabilité, au grand bonheur des bénéficiaires.

Soraya Guemmouri