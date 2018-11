Prix de la meilleure application sécurisée : « Encourager la créativité dans le domaine du numérique »

Le Prix de la Meilleure créativité numérique pour enfants a été attribué, hier, au lauréat Djeroud Toufik, de la wilaya de Béjaïa, pour son application numérique dénommée «Mathématique pour la classe préscolaire».

Le prix d’une valeur de 500.000 DA a été attribué par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Ghania Eddalia, lors d’une cérémonie coïncidant avec la célébration de la Journée mondiale de l’enfant, en présence des ministres de la Communication M. Djamel Kaouane, du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mourad Zemali, et de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, ainsi que la déléguée nationale à la protection de l’enfance, Mme Meryem Cherfi, du président du réseau Nada, M. Arar, et du représentant de l’Unicef en Algérie.

Cette application, que le lauréat a développée et qui est tirée du livre de la classe du préscolaire, comprend 30 exercices destinés à développer l’apprentissage et l’intelligence des enfants de moins de six ans. Dans son allocution prononcée à cette occasion, Mme Eddalia a affirmé que «cette initiative vise à mettre en place un espace éducatif et de loisirs numériques sécurisé, afin de protéger nos enfants des dangers des applications de jeux non sécurisés». Le prix a également pour objectif d’encourager la créativité algérienne dans le domaine du numérique relative aux jeux éducatifs destinés aux enfants et qui se caractérisent par l’innovation et la sécurité, tout en respectant l’âge de l’enfant et en incluant le patrimoine civilisationnel du peuple algérien. La première édition de ce prix a connu, selon Mme Eddalia, une participation modeste en nombre de participations, puisqu’il n’a été enregistré que 17 travaux qui ont été soumis au comité de jury composé de représentant de plusieurs départements ministériels. Par ailleurs, Mme Eddalia a rappelé que «la protection de l’enfance est et demeure l’un des principaux axes de la politique sociale de l’État algérien, et ce depuis les premières années d’indépendance, en ce qu’elle est un choix cohérent avec le caractère social de l’État algérien». «L’Algérie poursuit l’effort national de réforme du système législatif pour honorer ses engagements internationaux», a ajouté la ministre, précisant que cet effort avait été «couronné par la promulgation de la loi sur la protection de l’enfant, en juillet 2015, laquelle a accordé une importance particulière à la protection de l’enfant dans les volets social et judiciaire». Cette volonté s’est traduite dans la révision de la Constitution de 2016, dont l’article 72 consacre la détermination de l’État à protéger la famille et engage la famille et la société à protéger l’enfant, a souligné Mme Eddalia.

La ministre a, à cet égard, rappelé que l’État avait «mis en place les mécanismes et programmes nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection de l’enfance», et s’était employé à «mobiliser les moyens matériels et humains nécessaires à l’encadrement de l’action sociale et à l’amélioration de la prise en charge des besoins des enfants en détresse, en danger, en difficulté sociale, délinquants, handicapés ou démunis».

La ministre a indiqué que «dans le cadre du programme du gouvernement de prise en charge des catégories vulnérables dans les régions enclavées, en consécration des principes d’égalité des chances et de justice sociale, le secteur de la Solidarité nationale vise, à travers une approche de solidarité participative, la protection et l’épanouissement de l’enfant et de la femme, ainsi que l’accompagnement de la famille».

Cette approche se concrétise à travers «un filet social qui offre une couverture sociale aux bénéficiaires et leurs ayants droit, et une contribution à la prime de scolarité, aux trousseaux scolaires, aux besoins de l’Aïd, outre les séjours de solidarité, ainsi que le versement de la pension alimentaire au profit de la femme divorcée qui a la garde des enfants».

À cette occasion, Mme Eddalia a salué «les efforts louables» des organisations de la société civile et du mouvement associatif activant dans le domaine de la prise en charge des enfants orphelins, et «l’apport distingué» des bienfaiteurs issus de toutes les composantes de la société.

Pour sa part, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a mis l’accent, dans une déclaration à la presse, sur l’importance de «valoriser» l’initiative du Prix de la meilleure création numérique et de la soutenir, car il s’agit de la protection des enfants de l’incidence des applications numériques.

Salima Ettouahria