Groupe parlementaire d’amitié Algérie-Chine-Institut Confucius

Les relations algéro-chinoises et la nécessité de leur consolidation, notamment en matière de partenariat économique, ont été au centre d’une rencontre, dimanche, entre le président du groupe parlementaire d’amitié Algérie-Chine, Boualem Bousmaha, et le président de l’Institut international Confucius, Tang Wun Cheng, a indiqué un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN). Le président du groupe parlementaire d’amitié «Algérie-Chine» a évoqué avec le président de «l'Institut international Confucius», ainsi que la délégation qui l’accompagne, l’état des relations «historiques» unissant les deux pays, appelant à «les consolider et leur conférer davantage de dynamique, notamment dans les domaines du partenariat économique», a précisé le communiqué. M. Bousmaha a rappelé, à ce propos, le nombre considérable des ressortissants chinois activant en Algérie, se félicitant par la même occasion des relations historiques existant entre les deux pays. Se félicitant de la dynamique importante qu'enregistre la coopération bilatérale dans divers domaines, M. Bousmaha a appelé à «renforcer davantage les relations parlementaires» à travers l’intensification des visites entre les délégations des deux pays. Abordant l'actualité internationale, M. Bousmaha a mis l'accent sur la position de l'Algérie «rejetant l'ingérence dans les affaires internes des pays en situation de conflits et son attachement au respect de la souveraineté des Etats».

Mettant en avant que «l'Algérie a prouvé sa compétence en matière de résolution des crises dans les pays voisins», M. Bousmaha a rappelé «les positions claires et connues de l'Algérie, notamment les questions régionales, à l'instar de son soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination ainsi que ses positions vis-à-vis des causes justes, dont la cause palestinienne».

Pour sa part, le président de l’Institut international Confucius a salué la position de l'Algérie vis-à-vis de nombreuses questions, rappelant, à cet égard, son soutien pour l'adhésion de la Chine à l'ONU en 1971.

Il a appelé, à ce titre, à renforcer et «hisser cette coopération au niveau d'un partenariat global», exprimant la disposition de son pays à échanger les expériences avec l'Algérie, notamment en matière de coopération dans les domaines technologique, de la recherche scientifique et de l'Enseignement supérieur, tout en soulignant l'importance des échanges des visites pour approfondir la concertation parlementaire.