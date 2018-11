M. Raouya recoit le président de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu dimanche à Alger le président de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (BAII), Jin Liqun, avec lequel il a évoqué les efforts de l'Algérie en matière d'investissement, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, M. Raouya a évoqué les efforts consentis par l'Algérie depuis presque deux décennies dans le cadre de sa stratégie en matière d'investissement dans les infrastructures, et qui demeure l'une des principales priorités de la politique de développement du pays. Cette stratégie, poursuit le ministre, a permis au pays de se doter d'importantes réalisations dans les différents secteurs (habitat, santé, éducation, transports maritime, ferroviaire, routes, autoroutes...), dont l'impact sur la dynamique économique nationale et continentale, outre sa contribution au bien-être des populations, ajoute la même source. Le ministre a souligné, par ailleurs, qu'en plus du défi du financement des besoins en infrastructures, l'enjeu pour l'Algérie reste la mise à profit du stock existant d'infrastructures en faveur d'une meilleure diversification de l'économie algérienne. Pour sa part, Jin Liqun s'est félicité de la demande récente présentée par l'Algérie pour l'adhésion à cette institution, tout en affichant la disponibilité de la Banque à accompagner l'Algérie dans ses efforts de développement des infrastructures et des projets productifs qui demeurent un facteur important dans le développement socioéconomique. Il a aussi invité l'Algérie —après la concrétisation de son adhésion à la Banque— à jouer un rôle important dans l'amélioration de la voix des pays en développement au sein de cette institution et le renforcement des relations de coopération entre les pays asiatiques et africains.

Entretien avec M. Zaalane



Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a reçu, dimanche à Alger, le président de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (BAII), Jin Liqun, avec lequel il a examiné les voies et moyens de renforcer la coopération entre l'Algérie et cette institution financière, a-t-on indiqué dans un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue l'ensemble des programmes du secteur des transports et des travaux publics en matière d'infrastructures menés en Algérie, ainsi que les grandes lignes du programme du Président de la République ayant trait aux différents modes de transport, à savoir aérien, maritime, terrestre, ainsi que les perspectives de coopération entre l'Algérie et la BAII.

Par ailleurs, M. Zaalane a souligné l'importance que revêt la coopération avec cette banque, outre sa contribution à la mise en œuvre des multiples projets lancés dans ce secteur, indiquant qu'il faudrait tirer profit de l'expérience que cumule cette entité, a-t-on ajouté de même source. Pour sa part, le président de la BAII a salué les réalisations de l'Algérie notamment en matière de travaux publics et de transports, exprimant l'attachement de sa Banque à mener à bien la coopération avec l'Algérie dans les différentes filières des transports et des travaux publics, a conclu le communiqué.