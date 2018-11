Migration clandestine : Un traitement humain

La wilaya d’Alger a organisée, hier à Dely-Brahim (Alger), une conférence de presse portant sur les réseaux de trafiquants d’êtres humains et d’exploitation d’enfants africains devant une assemblée nombreuse. S’exprimant à cette occasion, le directeur chargé de la migration auprès du ministère de l’Intérieur, M. Hassan Kacimi, a affirmé que lors des visites des délégations étrangères «nous n’hésitons pas à dire que notre pays subit le phénomène de l’immigration clandestine pire que celui connu par l’Italie et le reste de l’Europe».

«Chaque semaine l’armée nationale populaire (ANP) déjoue des tentatives d’intrusion sur notre sol de 3.500 migrants de 24 nationalités différentes, au niveau de la bande frontalière algéro-nigérienne», a-t-il indiqué. L’Europe entière a tremblée récemment avec l’arrivée du bateaux Aquarius qui avait à son bord 600 migrants tandis que «pour l’Algérie c’est l’équivalent de 6 Aquarius qui se déversent, chaque semaine, aux frontières avec le Niger», ajoute-t-il.

Dans ce même sillage, le responsable du dossier migration auprès du ministère de l’Intérieur à, notamment, mis en exergue le fait qu’en Algérie les migrants sont bien accueilli et que les autorités ont pris en leur faveur une série de dispositions pour une prise en charge idoine contrairement à ce que veulent faire croire certaines parties versant dans la diffamation.

«Certaines parties étrangères prennent un malin plaisir à dénigrer notre pays et ne se privent pas de s’adonner à des interférences», a-t-il affirmait.

Il a également révélé un fait illustrant une certaine distorsion de la réalité. En effet, selon lui, la semaine dernière a été présenté devant la presse 38 enfants nigérians victimes d’un réseau mafieux. Ces derniers ont été conduits au centre touristique de Zeralda, alors que certains médias étrangers ont rapporté qu’ils étaient emprisonnés !»

«Dans certains pays voisins les migrants sont souvent victimes d’actes de maltraitance et se font même tirer dessus», avance-t-il.

M. Kacimi martèle : «Quand nous raccompagnons les migrants, nous ne les jetons pas dans le désert, nous les raccompagnons jusqu’à Agadez à la charge de l’Etat.»

«Dans les détresses humanitaires nous sommes les premiers à être présents», mentionne-t-il, ajoutant qu’en 4 ans, soit de novembre 2014 à novembre 2018, le nombre des migrants s’adonnant à la mendicité raccompagnés au Niger est de 37.000 (dont 12.095 femmes et enfants).

Le même responsable estime que la migration est un passif néocolonial, ajoutant que les ingérences militaires au Sahel provoquent l’instabilité et encouragent la migration.

Le directeur chargé de la migration a souligné le fait que plusieurs ONG et organismes internationaux «ont salué la prise en charge des migrants par notre pays lors des opérations de raccompagnement». Récemment encore, le HCR et de l’Organisation internationale de la migration ont accompagné une opération de rapatriement aux frontières et ont été unanime «pour dire que notre pays est un des rares pays au monde à offrir une telle prise en charge».

Sami Kaïdi