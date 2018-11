Crise migratoire : Ouverture hier à Alger de la conférence des Ong africaines

Participation d'environ 300 représentants venus de 30 pays africains

Engager l’Afrique face à la crise migratoire, ou plutôt comment engager le continent sur cette épineuse question, est la problématique sur laquelle les 300 représentants venus de 30 pays africains, participants à la 2e édition de la conférence internationale des ONG africaines membres de l’ECOSOC des Nations unies (CIDAME-ONU), ouverte hier au Centre International des Conférences, auront à s’y pencher trois jours durant. Car si les causes de cette crise sont connues et sériées, il n’en reste pas moins vrai que la difficulté réside aujourd’hui dans l’incapacité des Etats et gouvernements à trouver les solutions à même d’y mettre un terme.

Prise de conscience



La participation à cette conférence de personnalités de divers horizons, le cheikh Khaled Bentounès, guide de la Tariqa alaouia et président d’honneur de l’association internationale soufie alaouia, initiatrice de l’idée du «Vivre ensemble», décrétée par l’Onu comme journée mondiale, du président du Comité d’organisation de la conférence internationale des Ong africaines, de membres de l’Ecosoc de l’Onu, du président du parlement africain de la société civile, des représentants de la société civile témoigne aussi de ce souci d’associer à la recherche des solutions les plus appropriées toute personne susceptibles d’apporter sa pierre et une plus value. Du reste étaient également présents, des représentants des ministères de l’Intérieur et des Collectivités locales, des Affaires étrangères, ainsi que les présidents du Comité des affaires étrangères de l’Assemblée Populaire Nationale et des parlementaires. C’est dire. Co-organisée par le Parlement africain, la société civile et l’Association nationale des échanges entre jeunes (ANEJ), en collaboration avec le Collectif des étudiants africains en Algérie «Initiative Agenda 2063», cette conférence est, selon le président du Comité d’organisation, M. Ali Sahel, le cadre idoine pour exprimer les préoccupations de la société civile d’autant que, a-t-il souligné, «les approches actuelles concernant la question de la migration irrégulière ont démontré leurs limites parce qu’elles privilégiaient le traitement des conséquences sans s’attaquer aux causes». Pourtant n’a-t-il pas manqué d’affirmer les représentants de la société civile africaine sont persuadés que la solution à «la lutte contre ce phénomène ne peut être efficacement envisagée que dans le cadre d’une approche intégrée favorisant le développement social économique et la lutte contre la pauvreté». Pour ce faire, a-t-il estimé, il est indispensable pour les ONG «de définir une stratégie commune, des rôles et responsabilité communes de la société civile africaine face à la crise qui symbolise le drame de la jeunesse africaine». Aussi il est attendu de la conférence d’Alger dont les recommandations seront portées aux participants du 11e Forum mondial sur la migration et le développement et de la Conférence internationale sur la migration (CIM 2018), prévues en décembre prochain au Maroc, de promouvoir l’engagement accru de la société civile africaine. Ses représentants, à travers leur apport au débat sur cette question, veulent s’ériger en une véritable force de propositions et en partenaires incontournables dans l’édification et la démocratisation de l’Afrique. Ils veulent aussi donner l’image d’une société civile crédible, qui mérite la confiance des gouvernements, des peuples et de l’Union Africaine. Cette société civile, dira M. Sahel, «est consciente de la dimension nouvelle de la redynamisation de l’Afrique, convaincue aussi qu’il n’y aura pas de développement, sans la paix, la solidarité et la stabilité».



Investir dans l’humain



Pour sa part le président d’honneur de l’Association internationale Soufi-Alaouia, Khaled Bentounès, estimera que «les Africains doivent trouver leurs propres solutions à leurs problèmes, en ayant confiance en eux-mêmes, dans le respect des uns et des autres et en cessant de tendre la main aux autres», et ce même s’il n’exclut pas l’idée que l’on puisse demander l’aide des autres. L’orateur écouté presque religieusement par les participants recommandera «d’investir dans l’humain à travers l’éducation en premier lieu, et dans le développement socio-économique, considérant que seule la dimension humaine est en mesure de leur donner la dignité». Pour lui le drame de l’Afrique est dû au fait que ce continent «riche et pauvre à la fois» et «réservoir en main-d’œuvre» n’a pas été en mesure de trouver en lui les solutions à ses nombreux problèmes. Cette situation est en grande partie, selon lui, responsable de la fuite des cerveaux vers d’autres pays en dehors du continent. C’est pourquoi il encouragera les africains à privilégier les solutions internes afin d’empêcher que cette situation ne perdure et que d’autres cerveaux n’envisagent de partir de ce continent. Il plaidera aussi pour une autre «vision de développement pour l’Afrique». Tout comme il dira souhaiter la mise en place d’une nouvelle approche. «Le moment est venu pour travailler en partenariat entre les gouvernants et les sociétés civiles, car tant que les Africains pensent que les décisions ne viennent que du sommet, ils demeurent bloqués», a-t-il mis en garde.



Soutien à la politique migratoire de l’Algérie



De son côté, le président du Comité exécutif du parlement africain, M. Drokisé, soulignera la détermination de la société civile africaine à mettre un terme à la crise migratoire. Pour l’orateur, «le temps du dialogue est passé, c’est le temps de l’action». C’est pourquoi a-t-il indiqué «il faut trouver une issue durable à cette crise, loin de la multiplication des centres de rétention proposée par l’Union européenne. Selon lui, les mesures prises par l’UE, comme la fermeture des frontières, le renforcement de Frontex, ne suffiront jamais à éteindre la volonté des jeunes Africains à vouloir aller vers un monde meilleur. De même qu’il dira que cela fait 10 ans que le Parlement interpelle les dirigeants africains sur l’impérieuse nécessité de création des conditions de fixation sur le continent africain. D’autant, a-t-il souligné, que «L’Afrique a la ressource». Il affirmera aussi que la jeunesse trouvera en Afrique la clé de sa réussite si ces conditions sont réunies. Ajoutant que «la stabilité et la prospérité sont des solutions fiables pour dessiner un avenir meilleur à nos nations», de même, dira M. Drokisé, leur présence à la conférence d’Alger se veut une manifestation de soutien de la société civile africaine à la politique migratoire de l’Algérie. «Nous sommes aussi à Alger pour marquer notre soutien à la position du gouvernement algérien qui recommande une solution durable, intégrée et globale à travers le règlement des conflits de façon pacifique et par la mise en place de programmes de développement. La mise en œuvre de cette solution, selon lui, est possible. Il dira aussi que la responsabilité de la société civile africaine consiste aussi à proposer des solutions et de nouvelles formes d’actions collectives mais il relèvera les difficultés rencontrées qui empêchent la société civile de participer efficacement à atteindre cet objectif, évoquant notamment le manque de financement. Il dira à ce sujet avoir besoin de 50 euros pour soutenir la société civile africaine dans la période 2019-2024. Il demandera au gouvernement algérien de faciliter la mise en place d’un mécanisme pour lever les fonds.



Redonner espoir aux jeunes



Pour le président de l’initiative Agenda 2063, Arestide Igiraneza, il est clair que le continent fait face à d’importants défis dont celui de la migration. Partant de ce constat il soulignera la nécessité d’une plus grande mobilisation pour donner l’espoir aux jeunes qui ont perdu la foi en leur continent. Il faut aussi, a-t-il indiqué, «la nécessaire mobilisation de tout le continent». Il en appellera aux intellectuels et à la diaspora africaine à œuvrer pour une Afrique prospère. Il est temps, a-t-il estimé, de rattraper le retard. Les travaux de cette manifestation placée sur le thème : «Partenariat société civile public-privé pour l’entrepreneuriat et l’employabilité des jeunes, l’innovation et l’industrialisation inclusive et durable» se poursuivront aujourd’hui en séance plénière et en atelier.

La Déclaration finale de conférence sera lue demain à la clôture des travaux.

Nadia Kerraz