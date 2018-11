ouargla : une station photovoltaïque inaugurée dimanche

Le domaine des énergies renouvelables connaîtra son premier exploit, ce dimanche, à travers l’inauguration de la station photovoltaïque d’une capacité de 10 mégawatts réalisée par compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et la société italienne Eni, dans le gisement pétrolier Bir Rebaa Nord (BRN), wilaya de Ouargla. La réception prévue pour le début de la semaine prochaine, de ce projet important, premier du genre dans le domaine de l’exploitation de l’énergie solaire nous a été confirmée hier par les services de communication du Groupe Sonatrach. Selon la même source, la cérémonie d’inauguration sera rehaussée par la présence d’une délégation gouvernementale composée notamment du ministre de l’Energie M. Mustapha Guitouni et de la ministre de l’Environnement et des énergies renouvelables, Mme Fatma-Zohra Zerouati. Des hauts cadres de Sonatrach notamment le Pdg, Abdelmoumen Ould Kaddour, son homologue M. Claudio Discalzi, Pdg d’Eni ainsi que d’autres représentants de cette entreprise italienne de renom prendront part, eux aussi, à la mise en service de cette nouvelle station photovoltaïque que d’aucun qualifie d’acquis stratégique dans le domaine des énergies renouvelables Sa réalisation qui est le fruit d’une coopération bilatérale datant de plusieurs dizaines d’années entre Sonatrach et Eni, s’inscrit rappelle-t-on dans le cadre du programme national de énergies renouvelables initié à l’horizon 2030. Ce programme qui certifie de l’engagement de l’Algérie dans une nouvelle ère énergétique durable vise l’installation, progressivement, d’une puissance d’origine renouvelable de l’ordre de 22.000 mégawatts pour le besoin du marché national avec le maintien de l’option de l’exportation. S’agissant de la station photovoltaïque de BRN qui est opérationnelle depuis ce dimanche, sa capacité de production de 120 mégawatts sera assurée à travers l’utilisation de 32.000 panneaux solaires. Ce projet stratégique s’étendant sur une superficie d’environ 20 hectares permettra de valoriser et d’économiser l’équivalent de 6 millions de m3 de gaz annuellement. La réduction du coût de la production de l’électricité en Algérie ainsi la consolidation du principe de protection de l’environnement à travers une baisse sensible des émissions du CO2 sont figurent également parmi les objectifs escomptés de ce cette nouvelle station solaire dont la réalisation comprend également la mise en place d’un laboratoire de recherche «intelligent» dont la principale mission est d’approfondir la recherche et de tester les nouvelles technologies en fonction de l’évolution, notamment à l’Extrême-sud algérien. Sur un autre volet, le Groupe Sonatrach qui est partenaire à hauteur de 40 % dans la mise en œuvre du programme national des énergies renouvelables a inscrit ce domaine parmi les missions prioritaires prévues dans le cadre de sa nouvelle stratégie de redéploiement SH 2030. Cette première installation de BRN que Sonatrach vient de réaliser avec son partenaire Eni se décrit en outre comme un pilote dans le sillage d’une dynamique que mène la compagnie nationale des hydrocarbures pour doter toutes ses installations énergétiques en énergie solaire. Avec son partenaire Eni, Sonatrach a programmé par ailleurs, la signature ce samedi de nouveaux accords de partenariat. Le groupe italien Eni, a pour rappel, consentis une série d’investissements en Algérie. De 2010 à 2017, ces investissements sont d’un montant de 11 milliards d’euros, «Ce qui représente 30 % de la totalité des investissements étrangers réalisés en Algérie dans le domaine énergétique», avait déjà précisé le Pdg d’ENI, Claudio Disclazi, dans l’une de ses déclarations publiques.

Karim aoudia