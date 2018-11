Infrastructures : S’adapter aux normes écologiques

L’usage d’énergies écologiques dans les infrastructures sportives et de jeunesse devrait réduire de 50% les charges de fonctionnement de ces installations, a indiqué dimanche à Médéa, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab.

«Le recours à certains types d’énergie propres, comme le solaire, pourra réduire de 50% les charges de fonctionnement de ces structures», a déclaré M. Hattab, en marge de sa visite d’inspection de plusieurs projets relevant de son secteur. Le ministre a, dans ce sens, fait savoir que les futures infrastructures sportives et de jeunesses «seront désormais adaptées aux normes écologique» et fonctionneront à l’énergie propre. «Toutes les structures sportives qui vont être livrées, à l’avenir, au secteur de la jeunesse et des sports doivent impérativement répondre aux normes écologiques en vigueur à travers le monde», a-t-il souligné.

Une option en mesure, a-t-il expliqué, «de participer, d’une part, à la préservation de l’environnement et des utilisateurs, mais d’assurer aussi au secteur des économies susceptibles d’être orientées vers d’autres investissements ou charges de fonctionnement». M. Hattab, qui avait entamé sa visite, par l’inspection du projet de piscine olympique à Ksar-el-Boukhari, dont la réception est programmée pour la fin de l’année, a mis en exergue les efforts consentis par l’Etat en faveur du secteur de la Jeunesse et des Sports, dans la wilaya de Médéa, relevant que près de 9 milliards de dinars ont été investis, au titre des différents programmes de développement, pour la réalisation de plus de 360 structures.