6e forum ministériel du gaz : Ce sera après-demain à Barcelone

Le sixième forum ministériel du gaz se tiendra le 22 novembre prochain à Barcelone (Espagne), en présence du ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a annoncé hier le ministère dans un communiqué.

Lors de cet évènement organisé conjointement par le Forum International de l’Energie (International Energy Forum IEF) et l’Union Internationale du Gaz (International Gas Union IGU), les ministres discuteront des politiques énergétiques, des tendances du marché et des options technologiques permettant au secteur gazier de générer une croissance inclusive, a précisé la même source. Les participants discuteront également des transformations réussies pour un avenir énergétique sûr, inclusif et durable. Ils aborderont par ailleurs la co-dépendance des politiques énergétiques et climatiques, les technologies et innovations gazières ainsi que les fondamentaux du marché. Ils évoqueront en outre les perspectives liées aux voies fiables pour le commerce et les flux d’investissements futurs dans le secteur du gaz en rapport avec des marchés de plus en plus approvisionnés et de plus en plus concurrentiels.

Les discussions seront également axées sur le rôle du gaz dans le développement résilient au changement climatique. Ce 6e Forum ministériel sur le gaz IEF-UGI se déroulera à la veille de la 24e conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP24) prévue début décembre 2018 à Katowice en Pologne, précise le communique.

Au programme de cette rencontre, trois sessions plénières sont consacrées au rôle de la technologie et de l’innovation dans les systèmes énergétiques résilients à faible émission de carbone, à la croissance de la demande de gaz et à l’amélioration de la sécurité et de la diversification de l’approvisionnement en gaz. Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, interviendra dans la session consacrée à la croissance de la demande de gaz et aux voies et moyens d’encourager les investissements nécessaires dans les infrastructures et les flux commerciaux, note le communiqué.