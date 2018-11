Développement urbain à Constantine : Quel devenir pour le centre-ville ?

Un concours d’idées regroupant des étudiants en Master et des enseignants universitaires, pour se pencher sur le devenir urbain de la ville de Constantine, se tiendra à l’université des Frères Mentouri de Constantine, à partir de samedi prochain jusqu’au 29 novembre en cours, a affirmé la responsable scientifique de cette manifestation. Intitulée «Challenge de l’association pour la promotion des études et de la recherche en aménagement et Urbanisme (APERAU) de la Section Afrique-Moyen Orient (AMO)», cette manifestation vise à «s’interroger sur une démarche pour revisiter le centre-ville de Constantine en vue de le reconfigurer à court, moyen et long termes de façon continue, intégrée et durable», a indiqué à l’APS, Mme Samia Benabbas Kaghouche, membre fondatrice et vice-présidente de l’académie algérienne des sciences et technologies (AAST). «C’est un concours d’idées, où se rencontrent étudiants en master et enseignants des établissements universitaires membres du réseau Afrique et Moyen-Orient, prodiguant des enseignements dans les domaines de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme pour confronter leurs idées en vue d’aménager un espace commun», a-t-elle précisé. Selon cette même responsable, en dépit des moyens financiers colossaux qui ont été mis en œuvre de façon exclusive par les pouvoirs publics, «le centre-ville de Constantine n’a pas connu une évolution qualitative conséquente», soulignant que «le statut de la ville de Constantine en tant que ville porteuse d’un processus de métropolisation en cours de Construction, continue à voir son centre en déphasage par rapport à sa dynamique urbaine». Co-organisé par l’université des Frères Mentouri et l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine (APW), le Challenge de l’association pour la promotion des études et de la recherche en aménagement et Urbanisme (APERAU) de la Section Afrique-Moyen Orient (AMO), verra la participation de plusieurs pays, à savoir le Liban, le Maroc, la Tunisie, le Togo, le Sénégal, le Benin et l’Algérie. Plusieurs conférences dédiées à «L’histoire urbaine de Constantine et son historicité», «Développement urbain de la ville de Constantine : Genèse, problématique et perspective», «La problématique du centre-ville de Constantine» et les «Attentes des gestionnaires locaux des résultats du Challenge» figurent au menu de cette manifestation.