éducation : Formation continue

La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, a poursuivi hier sa visite de travail et d’inspection à Annaba en se rendant d’abord au lycée Pierre et Marie Curie où elle s’est enquis des conditions pédagogiques. Conversant avec les élèves et les enseignants, la ministre de l’Education a décidé qu’une partie de cet établissement qui est occupée par l’Ecole supérieure des sciences de gestion, doit être récupérée quitte à engager des négociations avec le ministère de l’Enseignement et de la Recherche scientifique. Il faut que le lycée Pierre et Marie Curie redevienne comme auparavant, a-t-elle souligné avant de se rendre à la nouvelle ville de Draa Errich où elle à inauguré un collège d’enseignement moyen (CEM) Gouasmia Bachir et une école primaire Gouri Moussa.

Mme Benghabrit, a par ailleurs, inauguré une autre école primaire Bahi Amar à Sidi Amar où elle a donné une conférence de presse au cours de laquelle elle a estimé que chaque wilaya doit avoir son propre institut d’accompagnement et de formation continue. La licence ou le master ne suffisent pas pour enseigner. Il faut que l’enseignant bénéficie d’une formation continue qui représente une nécessité, a souligné la ministre de l’éducation nationale qui fait etat dans ce cadre de l’existence de 28 instituts de technologie de l’éducation (ITE) contre 14 en 2013. Dans ce sillage, elle a annoncé que son département compte récupérer les ITE mis à la disposition à d’autres institutions. Les wilayas qui sont dépourvues d’ITE, en auront les leurs, soit en procédant à des transformations de constructions ou en lançant un projet dans ce sens, a-t-elle indiqué. Grace à la réunion avec la partenaires sociaux et la fédération des parents d’élèves avant-hier à une heure tardive de la nuit, la grève qui était prévue hier dans les établissements éducatifs à l’appel de l’UNPEF n’a pas eu lieu. Avant d’achever sa visite de travail, la ministre de l’Education nationale a partagé au Théâtre régional Azzedine-Medjoubi avec des élèves les festivités du Mawlid Ennabaoui Cherif.

B. Guetmi