Dans la LUCARNE : Tout pour «dédramatiser»

Ce qui s'est passé dernièrement dans nos stades ne doit pas être minimiser, eu égard à la gravité des actes. Des blessés de plus en plus nombreux le week en week. Cela n'est pas fait pas rendre la « joie » omniprésente au sein d'un football que beaucoup sont en train de «taxer» de «faible» et qu’il suscite même la smonolence. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que les enfants et les " bébés" qui l'apprécie du fait qu'il les aide à dormir mieux qu'une «cuillérée de théralène». Même le sélectionneur national, Djamel Belmadi, n'a pas manqué de relever qu'il était loin du niveau requis et que les joueurs qui y évoluent ne sont pas encore «mûrs» pour jouer dans le palier et plus particulièrement en équipe nationale, sauf quelques exceptions. Cette violence qui devient, malgré les appels des uns et des autres, récurrente et surtout dangereuse pour tout le monde, aussi bien pour nos jeunes mordus de football, pour le service d'ordre et aussi le simple citoyen qui risque d'être mêlé d'une façon ou d'une autre sans qu'il soit acteur. C'est-à-dire qu'il sera une victime de circonstance du moment, se trouvant sur les lieux pour d’autres raisons que le football. Ceci dit, la violence a «endeuillé » des familles, engendré beaucoup de dégâts aux contribuables et partant au pays. Par ces temps de difficultés financières, il est plus que nécessaire de bien «compter ses sous» comme dirait cet homme sage bien engoncé dans son burnous pour éviter le froid et les jours plus durs qui l'attendent. Le temps présent n'est pas à la joie, mais plutôt prendre les bonnes décisions et aussi agir pour «étouffer la bête» avant qu'elle ne devienne encore plus dangereuse et surtout incontrôlable. Il est vrai que les services d'ordre sont en train de faire un travail inlassable, mais à eux seuls, ils ne peuvent être opérants surtout que certains veulent mettre de «l’huile sur le feu». En effet, ils «soufflent sur les braises» et cela n'arrange personne. À titre d'exemple, on a tout fait pour «vendre» à qui veut bien l'acheter l'image de ce jeune supporter malmané par des agents de l'ordre. Eh bien ! cette « image » qui avait fait le tour du monde a donné aux détrateurs de notre pays l’occasion de dire que le «mal-vivre» est omniprésent chez nous. Le jeune en question que certains disaient «mort» se porte bien en fin du compte. Il a même parle en «loubant» les policiers de Cheraga qui l'ont soigné et lui ont même acheté des médicaments. Ceux qui ont une «dent contre notre pays» doivent revoir leur copie et surtout cesser de donner de «fausses informations» sur tout ce qui se passe dans le football. Cela ne doit pas passer comme une «lettre à la poste». Car, après la réaction du président de la FAF, Kheiredine Zetchi, il y eut celle du DGSN, du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, du MJS et aussi tous ceux qui ne veulent que du bien à l’Algérie. Le DGSN, Mustapha Lahbiri a fait un geste symbolique de très grande portée en visitant l’hôpital où était la « victime » l’assurant du soutien de son département. Cest l'affaire de tous afin de fermer la porte aux «aventuriers» de tout acabit. Il y va de la quiétude du premier grand pays africain de par sa superficie (plus de 2 millions 300 km2), mais aussi ses grandes capacités à tous les niveaux.

Hamid Gharbi