Togo-Algérie (1-4) : Les « hommes l’ont fait !

Fiche technique du match Togo - Algérie (1-4), disputé dimanche au stade municipal de Lomé pour le compte de la cinquième journée (Gr.D) des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019), prévue au Cameroun : Stade municipal de Lomé - Temps chaud - Terrain synthétique - Affluence nombreuse. Arbitrage du trio kényan conduit par Ogenche Omweno, assisté de Gilbert Cheruiyot et Tony Mudanyi Kidiya.



- Buts

Algérie : Mahrez (13’, 30’), Atal (28’) et Bounedjah (90’+2)

Togo : Laba (53’)

- Avertissements -

Togo : Outro Akoriko (13’),

Atakora (16’)

Algérie : Atal (29’), Belaili (66’)



- Les équipes :

Togo : Bassa Djeri, Outro Akoriko (Wilson, 34’), Gbegnon, Lawson, Kouloun, Atchou, Atakora, Laba, Aité, Dossevi, Adebayor cap. (Denkey, 79’)

Entraîneur : Claude Le Roy.



Algérie : M'Bolhi (cap.), Atal, Bensebaini (Abdellaoui, 46’), Tahrat, Belamri, Chita, Belaili (Ounas, 81’), Benzia (Taider, 69’), Feghouli, Mahrez, Bounedjah

Entraîneur : Djamel Belmadi.



Tous les superlatifs peuvent leur «aller comme un gant» après le succès et la qualification de notre sélection nationale version Belmadi, un ex-international l’Agérie, à la phase finale de la CAN-2019. En comptant sur nos capacités, on ne peut que réussir. Cette large victoire, avec l’art et la manière, devant une équipe assez coriace contrairement à ce que certains ont « ébruiter » qu’elle serait « faible ». Il n’y avait qu’à voir Adebayor et ses coéquipiers, à la fin du match, qui avaient l’impression que le ciel leur était tombé sur la tête. Lors de la conférence de presse d’après match, diffusée par les chaînes privées qui étaient sur place, un journaliste togolais avait carrément « agressé », heureusement que verbalement, Belmadi en voulant le pousser vers un sujet qui n’avait rien à voir avec la rencontre qui a eu lieu au stade municipal de Lome. Ils n’avaient pas tout simplement « gobé » la défaite surtout par l’écart du score (4 à 1). Cela était normal du fait qu’ils pensaient qu’ils allaient « écraser» notre équipe nationale. Entre la parole et la vérité du terrain, il y a tout un « fossé » dans la « profondeur » reste insoupçonnée. C’est vrai que la composante des Verts avait été changée par Belmadi, histoire de «brouiller» les pistes et faire «diversion» chez un adversaire qui avait vraiment envie de nous battre et assurer sa qualification du fait que sur « papier », il avait des chances certaines pour exaucer son voeu. Belamdi savait qu’il était « épié» par Claude Leroy dont la fenêtre donnait sur le stade où s’était entraînée notre sélection nationale. Il fallait donc «ruser». Et ses

«leurres» avait fini par donner des résultats plus qu’inestimables, presque impensables avant le début du match. Il avait titularisé Belaïli, Belameiri et surtout Chita. Il avait aussi mis Benzia dans l’entre jeu. En renforçant ce compartiment de jeu, on peut dire qu’il a « blindé » son jeu afin d’empêcher notre adversaire de trouver des failles surtout que sa force de jeu était le milieu du terrain. De plus, les attaquants revenaient porter assistance à leurs camarades. On avait vu comment Chira, Belali revenaient « machinalement » en défense pour défendre conformément aux directives du coach. On disait que cette équipe nationale manquait de Grinta. Finalement, sur ce plan, les nôtres ont été étincelants ne laissant aucun répit aux camarades d’Adebayor qui a été bien « muselé » par Belameiri, qui évolue dans le championnat saoudien. Outre cela, cette tactique adoptée par le sélectionneur national a très tôt donné ses fruits, puisque on a bien pressé notre adversaire, qui ne savait plus où donner de la tête. Et ce qui devait arriver, arriva. Cette victoire, la première après une longue période de « disette », a été amorcée d’abord par le premier but de Mahrez. Le joueur de Manchester assez City, critiqué chez nous par certains a ainsi fait taire bien des analystes de pacotille. Puis, le jeune prodige, l’ex-paciste, qui joue en France à Nice, Youcef Atal, a été époustouflant en « embarquant » tout le monde avant de placer du « droit » une balle dans un « coin impossible ». Un but tout simplement d’anthologie. Deux minutes plus tard, bien servi, par Feghouli, un très bon match, Mahrez « planta » un fort joli but. A (3 à 0), la cause était bien entendue. En seconde mi-temps, sur un corner, un manque de marquage permettra à Lama de réduire le score. C’est vrai que les Togolais ont mis le « pied sur le champignon » en seconde mi-temps, mais dans le temps additionnel suite à une action personnelle de Bounedjah qui dribble suite à un joli « petit pont » un défenseur adverse avant de « piquer » comme un grand sa balle pour un quatrième but digne des grandes « stars » du Real et du Barçà.

Les Verts ont mérité largement de l’emporter et de se qualifier à la CAN-2019 prévue, pour le moment, au Cameroun. On dit avec insistance qu’elle sera peut-être domiciliée par la CAF au Maroc. Mais on en est pas encore là. Toujours est-il, Belmadi, ses poulains, les supporters et toute l’Algérie ont raison de faire la «fête».

En moins de quatre mois, Belmadi a déjà contribué à remettre la «locomotive» Algérie sur les bons rails. Et en soi, il s’agit d’une grande victoire qui a fait aussi plaisir à Zetchi qui ne semble pas s’être trompé quant à son choix du sélectionneur national.

H. G.



L'Algérie, 11e pays qualifié

L'Algérie, victorieuse à Lomé du Togo (4-1) en match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2019 (CAN-2019), est le 11e pays qualifié pour la phase finale de la compétition qu'organisera le Cameroun du 15 juin au 13 juillet. Les "Verts", qui font partie du groupe D, ont validé leur billet à une journée de la fin des qualifications dont la 6e et dernière journée aura lieu au mois de mars 2019 et au cours de laquelle ils accueilleront la Gambie à Blida. Outre l'Algérie, le Sénégal, Madagascar, la Tunisie, l'Egypte, le Maroc, le Nigeria, l'Ouganda, le Mali et la Guinée ont déjà décroché leur billet pour la phase finale, sans oublier le pays organisateur, le Cameroun. Les camarades de Riyadh Mahrez, auteur dimanche d'un doublé, ont remporté une précieuse victoire, la première à l'extérieur depuis celle acquise le 2 juin 2016 aux Seychelles (2-0) dans le cadre des éliminatoires de la CAN-2017. Pour la première fois dans l'histoire de la phase finale du tournoi continental, 24 pays prendront part à la CAN-2019 qui se déroulera en juin et juillet prochains suite au changement du

calendrier des compétitions opéré par la Confédération africaine de football.



Vendredi 16 novembre

Groupe B : Maroc - Cameroun (2-0)

Groupe C : Soudan du Sud-Burundi (2-5 )

Groupe J : Egypte - Tunisie (3-2)

Samedi 17 novembre

Groupe A : Guinée-Equatoriale -Sénégal (0-1)

Groupe B : Comores-Malawi (2-1)

Groupe C: Gabon-Mali (0-1)

Groupe D : Gambie-Bénin (3-1)

Groupe E : Seychelles-Libye (1-8) :

Afrique du Sud-Nigeria (1-1)

Groupe L : Ouganda- Cap-Vert (1-0)

Groupe K: Namibie- Guinée-Bissau (0-0)

Dimanche 18 novembre

Groupe A : Madagascar-Soudan (1-3)

Groupe D : Togo-Algérie (1-4)

Groupe F : Ethiopie-Ghana (0-2)

Kenya-Sierra Leone (Annulée)

Groupe G : Congo-RD Congo (1-1)

Liberia-Zimbabwe (1-0)

Groupe H : Rwanda-Centrafrique(2-2)

Guinée-Côte d’Ivoire (1-1)

Groupe I : Angola-Burkina Faso (2-1)

Mauritanie-Botswana (2-1)

Groupe J : Eswatani-Niger (1-2)

Groupe K : Mozambique-Zambie (1-0)

Groupe L : Lesotho-Tanzanie (1-0).