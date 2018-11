CAN-2018 dames (1re journée) : Fertoul satisfaite et confiante

La sélectionneuse algérienne de l'équipe nationale de football (dames), Radia Fertoul, s'est montrée satisfaite en dépit de la défaite concédée samedi à Accra face au Ghana (1-0), en match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2018.

«Les filles se sont très bien débrouillées et ont joué conformément aux instructions», a affirmé Fertoul à l'issue de la partie. "Nous avons bien entamé la partie et marqué vite un but avant la fin du premier quart d'heure. C'est bien d'entamer le tournoi de cette manière", a indiqué de son côté le coach des Black Queens, Bashir Hayford.

L'unique but de la partie a été inscrit à la 13e minute de jeu par Amfobea. La sociétaire de l'ASE Alger-Centre, Hemour Amina, a dû quitter le terrain en première période (28e) sur blessure, et reste incertaine pour le deuxième match contre le Cameroun aujourd’hui mardi.

Dans l'autre match du groupe A, le Cameroun a disposé samedi soir du Mali (2-1). Les deux premiers à l'issue de la phase de poules se qualifieront pour les demi-finales de la CAN-2018.