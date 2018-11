Agressions israéliennes contre des journalistes palestiniens

La Fédération internationale des journalistes (FIJ) a exprimé sa «solidarité entière» et son «plein soutien» à la presse palestinienne en saluant à l'occasion la participation de journalistes internationaux à la marche initiée par leurs confrères palestiniens au check-point de Qalandia sur la route reliant Ramallah à El-Qods occupée. Des dizaines de journalistes palestiniens et étrangers ont affronté samedi les forces d'occupation israéliennes qui n'ont pas hésité à tirer des gaz lacrymogènes lors de cette marche non-violente organisée par le syndicat des journalistes palestiniens et la Fédération internationale des journalistes (FIJ) au check-point de Qalandia, sur la route reliant Ramallah à El Qods occupée, a indiqué l'agence Wafa. Les soldats de l'occupation ont tenté d'empêcher la manifestation initiée pour protester contre les violations commises quotidiennement par Israël contre des journalistes dans les territoires palestiniens occupés. Lors de cette marche, le chef du syndicat des journalistes palestiniens, Nasser Abu Baker, a été touché à l'épaule par une cartouche de gaz, alors que d'autres personnes ont suffoqué à cause de l'inhalation de gaz, a ajouté Wafa. Le président de la Fédération internationale des journalistes, Philippe Leruth, a déclaré dans une conférence de presse, tenue dimanche à Ramallah, que les 600.000 journalistes travaillant dans le monde et membres de la FIJ sont tous solidaires avec les journalistes palestiniens. Réaffirmant le droit fondamental des journalistes à informer l'opinion publique mondiale sur les actions de l'occupation israélienne dans les territoires palestiniens, le président de la FIJ a souligné que «la Fédération a voulu lancer un message à travers sa participation à la manifestation pacifique des journalistes palestiniens qui a été affrontée par les forces israéliennes par des gaz lacrymogène». Il souligné que l'Union européenne avait déjà adressé une lettre au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, au secrétaire général des Nations unies et à l'UNESCO pour «mettre fin à toutes les violations des droits des journalistes». «Nous continuerons à faire pression sur Israël pour respecter la charte internationale de la Fédération», a-t-il ajouté. Philippe Leruth, à la tête d'une délégation de journalistes membres de la FIJ, a été reçue par le président palestinien Mahmoud Abbas. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont souligné la nécessité d’adopter une loi sur le droit à l'information, qui permettra aux journalistes d'accéder aux sources d'informations. Le président palestinien a déclaré, à cette occasion, qu'il soutenait pleinement la liberté des journalistes et la participation des femmes dans tous les domaines de la vie. Dans ce contexte, le chef du syndicat des journalistes palestiniens, Nasser Abu Babker, a dénoncé de graves violations israéliennes contre les journalistes palestiniens et les organisations de médias, mentionnant que 19 journalistes ont été tués par balles des forces israéliennes depuis 2014. Il a ajouté qu’Israël a commis plus de 3000 violations contre les journalistes palestiniens en 2018, citant à ce propos le bombardement de l'aviation de l'occupation du siège de la télévision palestinienne Al-Aqsa se trouvant dans la bande de Ghaza. Lors de la conférence de presse, un film a été présenté à la délégation de la FIJ sur les violations israéliennes contre les journalistes et les organisations de média.