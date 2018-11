Nouveau round de pourparlers sur la Syrie à Astana : L’après-conflit au menu

Des pourparlers sur la Syrie réuniront, les 28 et 29 novembre, à Astana, des émissaires de l'Iran, de la Russie et de la Turquie pour discuter notamment de la situation à Idleb (nord-ouest), ont annoncé hier les autorités kazakhes.

«Les participants prévoient de discuter de la situation en Syrie, en particulier à Idleb, et la création des conditions pour le retour des réfugiés et déplacés, et le rétablissement du pays post-conflit», a déclaré le ministre kazakh des Affaires étrangères, Kaïrat Abdrakhmanov, cité par l'agence Interfax-Kazakhstan. Parrainé par la Russie et l'Iran ainsi que la Turquie, le processus d'Astana réunit depuis janvier 2017, sans implication de Washington, des représentants du gouvernement syrien et une délégation de l'opposition. La mise en place d'une «zone démilitarisée» à Idleb a été l'objet d'un accord le 17 septembre entre la Russie et la Turquie. L'accord devait entrer en vigueur à la mi-octobre, mais sur le terrain, certaines dispositions n'ont pas été respectées et des escarmouches opposent régulièrement les forces gouvernementales aux groupes terroristes. Les rounds de négociation successifs, organisés sous l'égide des Nations unies, ont échoué à mettre fin à la guerre qui a fait plus de 360.000 morts, avec souvent comme principale pierre d'achoppement le sort du président Assad. De fait, les efforts de l'ONU sont éclipsés par les diplomaties parallèles de la Russie, de la Turquie et de l'Iran, qui supervisent le processus de paix d'Astana. Mais, ces jours-ci, toutes les tensions se cristallisent autour du comité constitutionnel, dont la formation piétine en raison des réserves exprimées par Damas. L'idée de ce comité était apparue en janvier 2018, lors d'un «Congrès du dialogue national syrien» organisé par la Russie. L'émissaire spécial de l'ONU, qui doit quitter ses fonctions fin novembre, œuvre désormais à la composition de ce comité devant comprendre 150 personnes: 50 choisies par le régime, 50 par l'opposition et 50 par les Nations unies. Or, le gouvernement syrien refuse que l'ONU joue un rôle «pour identifier ou choisir» les personnes qui composeraient cette troisième liste. Damas considère que le comité doit «discuter» de la constitution actuelle, tandis que l'opposition espère une nouvelle loi fondamentale.

Dans le nord du pays, et pour la première fois, des affrontements ont éclaté entre factions rebelles syriennes pro-turques dans la ville d'Afrine, faisant 25 morts et des dizaines de blessés dimanche. La région d'Afrine, située dans la province d'Alep et majoritairement kurde, est tombée en mars aux mains de l'armée turque et de ses supplétifs syriens, qui en ont chassé les forces kurdes au terme d'une offensive meurtrière. Les affrontements, commencés samedi et qui se sont poursuivi dimanche, opposent la quasi-totalité des groupes rebelles à une seule faction s'appelant «Tajamo Chouhada al-Charkiya», accusée de ne pas respecter «les décisions des forces turques» et «de multiples abus». Les combats dans plusieurs quartiers de la ville d'Afrine ont fait 25 morts et des dizaines de blessés dans les deux camps. La faction «réfractaire», qui compte près de 200 combattants majoritairement originaires de la province de Deir Ezzor (est), avait participé à l'offensive qui a abouti à la prise d'Afrine. Cette «entorse» n’influe en rien sur la «frénésie diplomatique» des derniers jours. «L'accord d'Idleb a ouvert la voie».

M. T.