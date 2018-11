Journées d’Oran d’arts urbains : Une première du genre

Les journées d’Oran d’arts urbains au théâtre régional Abdelkader-Alloula ont été marquées par la présence des stars de rues en Slam, Rap, Hip Hop, Break dance, Graffitti qui ont agrémenté le public à travers des ateliers techniques. Cette manifestation, première du genre au niveau national, a été une occasion pour découvrir des talents jeunes dans les arts urbains, qui nécessitent un intérêt accru pour les développer et faire des chants un objectif véhiculant un message pédagogique, a souligné le directeur artistique de cette rencontre culturelle, organisée par l’association d’arts plastiques "Civ £il" d’Oran, Chaouche Ali Toufik. La formation dans ces arts au niveau des maisons de jeunes et des centres culturels est nécessaire pour la promotion de ces genres musicaux, à l’instar du Rap, Hip Hop, Break Dance, et Slam qui attirent les jeunes, signalant que la Direction de la jeunesse et des sports (DJS) a ouvert toutes les portes pour organiser ce rassemblement artistique avec 40 artistes de différentes wilayas du pays. Ces couleurs musicales d’arts de rue doivent être introduites dans les circuits touristiques pour contribuer à relancer le mouvement touristique à Oran, a ajouté l’artiste Chaouche, membre de l’association "Civ oeil". La cérémonie de clôture de cette manifestation a été marquée par un cocktail de chants "pop fen à Oran" interprétés par des chanteurs du Hip Hop, Rap, Slam devant un public de différents âges. Des diplômes et des prix ont été décernés aux participants aux ateliers dans les genres précités et autres de fresques graffitis tenus à la maison de jeunes Maoued-Ahmed, ainsi qu'aux associations "Santé Sidi El Houari" (SDH) et "Bel Horizon" et aux instituts français et espagnol à Oran.