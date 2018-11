Spectacle de rue «El Harraz » du tro bientôt dans la capitale

Le premier spectacle de rue réalisé par le théâtre régional d’Oran Abdelkader-Alloula « El Harraz » se produira dans les rues d’Alger le 2 et le 3 décembre prochain, a-t-on appris, hier, du directeur de cette institution, M. Mourad Senouci. Cette activité, première du genre, s’inscrit dans le cadre de la semaine de la production théâtrale du TRO d’Oran à Alger prévue du 1 au 10 du même mois. Au programme de cette manifestation, la pièce théâtrale El Fahla, le spectacle Pinocchio et le théâtre d’improvisation en collaboration avec l’association Dromadaire. Par ailleurs, l’on apprendra du même responsable que le théâtre Abdelkader-Alloula accueillera durant le mois prochain plusieurs concerts de musique et spectacles internationaux en collaboration avec des institutions et organismes étrangers représentés en Algérie. Parmi eux, un concert de rock parisien en partenariat avec l’institut français, un autre de musique classique avec l’institut Cervantès et une soirée de chant lyrique. Le TRO accueillera aussi le premier spectacle en Algérie de l’humoriste tunisien Ikram Azzouz, intitulé «Selfi». Il convient de rappeler que le TRO d’Oran a financé, cette année, sur son propre budget, six sur les huit productions validées par le Comité artistique de lecture. Il s’agit de spectacle de rue «El herraz», un autre dans la catégorie «improvisation» coproduit avec l’association Dromadaire, un spectacle de chorégraphie, du «théâtre interactif», coproduit avec l'association Santé Sidi El Houari (SDH), un spectacle de marionnettes «Pinocchio», aussi un monodrame appelé «El Fahla». Le directeur du théâtre Abdelkader-Alloula a décidé de soutenir l’année prochaine un projet «Alloula». L’association Istijmam avec la collaboration de la fondation «Abdelkader-Alloul» vont monter «El Ajwad» et ont sollicité le théâtre d’Oran pour être partenaire. Il est fort de constater que depuis l’arrivée de la nouvelle direction, le théâtre d’Oran tente de s’imposer comme l’un des principaux animateurs de l’activité culturelle à Oran avec l’ONCI. Plus qu’un théâtre, l’Opéra d’Oran est en train de retrouver sa véritable vocation… L’institution propose au public oranais des concerts de chants lyriques, de grandes pièces théâtrales dans les deux langues nationales, des stand-up, du ballet artistique, de la chorégraphie et des spectacles pour enfants.

Amel Saher