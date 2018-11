Exposition photos de Abdelhamid Gauche à la galerie d’Art Aicha-Haddad

Réalisée par des enfants, dont l’âge varie entre 8 et 15 ans, une magnifique exposition photographique illustrant les instants de la vie quotidienne du plus vieux quartier sur la baie d’Alger se tient jusqu’au 6 décembre prochain à la galerie d’Art Aicha-Haddad.

Pas moins de 43 photographies, appartenant à sept enfants (deux garçons et cinq filles dont l’âge varie entre 8 et 15 ans), sont exposées à la galerie d’Art Aicha-Hadda dont le vernissage a eu lieu dimanche dernier en fin de journée. «Walad… des enfants qui racontent la Casbah », tel est l’intitulé de cette exposition de l’artiste photographe Abdelhamid Gauche qui a choisi ces enfants de différentes classes sociales pour les initier à l’art de la photo. Organisée par Arts et Culture de la wilaya d’Alger, l’idée de cette exposition revient à cet artiste qui a, durant un an, initié des écoliers de la Casbah d’Alger à un atelier photo. Ce travail sur le terrain, qui a eu pour théâtre Alger et sa Casbah, a donné naissance à la série de photographies à travers lesquelles ces enfants racontent la Casbah d’Alger. Ainsi formés au maniement de l’appareil numérique et aux premières règles de prises de vue, ces enfants ont arpenté en long, en large et de bas en haut cette ville qui est la leur. Le résultat ! c’est cette exposition photographique. Lors de leurs balades dans ce vieux quartier d’Alger, les objectifs de leurs appareils ont capturé des habitants, des chats, des enfants de leur âge, des animaux du quartier… immortalisant une ambiance de la vie à la Casbah qu’ils vivent au quotidien. «Mon but est d’apporter une initiation d’art pour tout le monde ; l’art n’est pas uniquement réservé aux personnes qui ont fait les beaux arts», affirme Abdelhamide Gauche. Dans une déclaration à El Moudjahid, en marge du vernissage de cette exposiotion, il explique que le choix d’exploiter La Casbah n’était pas un hasard, «c’est une ville qui se trouve à l’intérieur de la ville», dit-il. «Ce sont des quartiers populaires d’Alger et les gens qui y habitent sont enracinés depuis des générations et ça représente la société algéroise», a-t-il ajouté. Et sur le fait de choisir ces sept enfants, dont deux garçons et cinq filles, il nous explique : «Ce sont les enfants de la Casba… c’est bien d’avoir un regard de La Casbah à travers ses enfants ; on leur donne l’outil de s’exprimer.» Pour rappel, cette exposition se tient jusqu’au 6 décembre prochain à la galerie d’Art Aicha-Haddad. Si vous êtes de passage à Didouche- Mourad, n’hésitez pas à visiter cette exposition, vous allez être épatés !

Sihem Oubraham