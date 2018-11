Portrait : Mourad Senouci, un dramaturge hors pair

Des figures emblématiques ont fait les lettres de noblesse du théâtre dans l’Oranie et l’on a toujours en mémoire les regrettés, Abdelkader Alloula, Sirat Boumediene, Kaki et beaucoup d’autres, qui activent toujours excellemment dans le 4e art. Ils l’ont dans le sang et ne vivent que pour le planches, parmi eux le dramaturge, Mourad Senouci, directeur du théâtre régional d’Oran. Il dirige cette institution de mains de maitre, non pas seulement comme gestionnaire administratif, mais aussi comme innovateur dans le sens le plus large du terme. À la tête du TRO depuis 2017, il fait dans un théâtre fonctionnel à plus d’un titre, un succès fulgurant ,un rythme effréné de pièces théâtrales pour les enfants, les jeunes et les adultes tous les vendredis après-midi. On assiste à un engouement sans précédent de familles qui sortent avec leur chérubins, c’est le premier constat indéniable du vécu du théâtre dans la capitale de l’Ouest algérien. Mourad, sociologue de formation universitaire, journaliste, dramaturge et écrivain a déclaré lors d’un entretien accordé à une chaine de TV privée que «parfois le succès ne tient qu’à un fil» et cite en exemple la pièce de

«Metzeouedj fi otla» qui a mis en scène M. Bouananisur un texte de M. Senouci en 2000. Pour l’anecdote dira- t-il : «Nous avons cotisé, moyennant cinq mille dinars chacun, et on a monté cette pièce qui a cartonné des années durant, aussi bien en Algérie qu’à l’étranger. L’acteur principal en solo a joué vêtu de son costume de mariage, une façon de dire expressément que l’on n’a pas besoin de gros moyens matériels et techniques pour monter une représentation théâtrale et «Metzeouedj fi otla" en est l’illustration, ajoute t-il. Mourad Senouci, qui a dirigé la station régionale de la radio El Bahia, la station régionale de télévision à Oran puis à

Béchar qui a succédé à Azri Ghaouti au TRO, travaille avec une équipe jeune et a su donner un nouveau souffle au théâtre. Le dramaturge a apporté beaucoup de nouveautés depuis son installation à la tête du TRO. La toute dernière initiative, les livres achetés par les enfants dans les librairies ont remplacé les billets d’entrée au théâtre pour enfants, lesquels livres ont été distribués à un établissement hospitalier pour enfants à Canastel, soit plus de 3.000 livres pour enfants à la demande du personnel paramédical de cet hôpital. Il a multiplié les initiatives, comme le contrat signé avec une société de taxis pour le transport du public au TRO concédant une réduction de 20% et aussi un parking accordant une remise tarifaire. «Son programme comporte beaucoup de nouveautés, que ce soit en matière d’accueil ou de gestion des ressources humaines», a-t-il souligné. Sur scène, certaines de ses œuvres continuent de susciter l’admiration du public, remportant un succès retentissant pour être à l’écoute des préoccupations de la société, tel est le credo avancé par Senouci dans un entretien à cette chaine de TV pour expliquer l’engouement «populaire» suscité par ses textes, tel Metzeouedj fi otla (un mari en vacances) qui cumule plus de douze années d’affiche de ce «one-man-show», un monologue écrit par Senouci et joué admirablement par Bouanani. Il est connu en tant qu’auteur dramaturge avec, à son actif, plusieurs pièces théâtrales, dont des adaptations et des créations. Sa passion pour le théâtre le mènera à l’écriture sur le sujet : il est auteur de quelques ouvrages sur le théâtre. Il dira que le théâtre n’a pas un seul public mais des publics, les thèmes sont variés et s’inspirent de tout dans le vécu sociétal. Pour expliquer la diversification des sources de revenus, il ne manquera pas de dire que cela est tributaire de la production théâtrale et beaucoup de représentations théâtrales ont été présentées à guichets fermés, tant l’engouement pour le 4e art était indescriptible et la présence de sept pays étrangers durant cette année et l’organisation de concerts lyriques de pays étrangers comme l’Opéra de Paris, celui de Manchester et de l’Andalousie et de Turquie. Ce 28 novembre, le TRO compte adhérer, à part entière, à l’Organisation mondiale des théâtres, en plus de la convention de partenariat avec le théâtre d’Alicante en Espagne. Mourad Senouci a su comptabiliser en un espace de temps très court, son énergie, ses connaissances et son expérience au service du théâtre. Il a la fraicheur juvénile et l'allure assurée. Le regard profond, il parle avec les tripes et quelques décennies d'expérience. La vie, le théâtre, l'espace et le temps, il les maîtrise. Du plus profond de ses ambitions naissent les valeurs qui l'ont menées chaque jour à la rencontre de nouveaux publics et de nouvelles contrées. Son amour du théâtre, bien plus grand que les autres activités artistiques. Étant un très grand serviteur du théâtre, sa relation avec les planches aura été la grande affaire de sa vie. Décrit par les uns ayant une grande exigence, il ne cessait de proclamer son amour du théâtre le plaçant au-dessus de tout. Il avouait d’ailleurs souffrir le martyre quand, de la salle, il assistait impuissant au jeu qui se déroulait sur scène. Intransigeant, il l’est, c’est vrai. Mais il n’avait pas peur d’affronter les difficultés et il y travaillait d’arrache-pied. Quand je rentre, se confie-t-il, je dis à mes enfants que lorsque je dors je ronfle des effets de l’épuisement et de la fatigue. Homme de conviction, engagé jusqu’à l’épuisement très à l'aise, vocalement et corporellement, il maîtrise le rythme du spectacle de bout en bout. Difficile de se souvenir comment les transitions sont fluides. Il a également un talent d'orateur qui s'exprime à travers ses caricatures diverses et variées. Peu à peu, le dramaturge finira par se confondre avec cet autre qu’il pensait être, au fond, depuis toujours, le théâtre.

Abdelkader Ghomchi