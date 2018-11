Abdelkrim Tazaroute, auteur «Je prépare un court-métrage sur Djamel Allem»

Il a récemment publié chez ANEP éditions un beau livre à la mémoire de Djamel Allem. Abdelkrim Tazaroute revient dans cet entretien sur la genèse du projet, sur son amitié avec le défunt, ainsi que sur son projet cinématographique.

Vous avez achevé le livre dans l’urgence après quelques semaines de la mort de Djamel Allem, parlez nous de la genèse du projet.

«J’avais commencé à écrire le livre avec Djamel Allem de son vivant. Après la tragique nouvelle de sa mort, l’ANEP m’a sollicité pour préparer le livre avant le salon international du livre d’Alger. J’ai donc accéléré le rythme d’écriture. Il faut reconnaitre aussi que j’ai eu beaucoup de chance dans le processus de la récolte des propos. Il y a d’abord son frère Rabah qui m’a ouvert les portes, ses amis se sont livrés et m’ont raconté beaucoup d’anecdotes, des histoires sur son enfance, sa passion pour la musique et des spécialistes ont témoigné aussi. Comme il y a eu beaucoup de monde le jour du 40e jour de son décès, j’ai recueilli beaucoup de propos, donc j’avais beaucoup de matières. Parmi tous les livres que j’ai écrit, le livre de Djamel Allem est celui où il y avait une abondance de matière, j’ai même du enlever des passages.



Parlez nous de votre relation avec le défunt, mais aussi de sa carrière cinématographique que beaucoup ignorent.

«Djamel Allem était un très bon ami. Dans mon enfance, j’étais un de ses fans et quand j’ai commencé à jouer de la guitare, je reprenais ses chansons. J’ai découvert par la suite l’acteur talentueux, à travers le film Les sacrifiés d’Okacha Touita en 1983, où il eu un rôle incroyable aux cotés de Sid-Ali Kouiret et de Miloud Khatib, deux monstres du théâtre et du cinéma. Il avait aussi le projet d’un film. C’était un homme ambitieux, dynamique, un bosseur qui avait beaucoup de projets.»



Vous l’avez beaucoup côtoyé, parlez nous de ses qualités humaines.

«Il était d’une générosité incroyable, des amis racontent même qu’il n’avait jamais déjeuné seul.Il invitait toujours les gens à partager son repas, c’était un personne qui respirait la chaleur humaine et la convivialité. Il était ouvert aux autres, par exemple pour son film, il savait qu’il devait faire appel à des spécialistes, et a sollicité alors Said Mehdaoui pour la direction artistique, et pour les arrangements, les chefs d’orchestre Boudjemaà Merzak et Safy Boutella. Il a fait appel à Bazou de Bejaia et à d’autres pour partager ses projets. Pour la chanson hommage à El Hachemi Guerrouabi, dans la déclamation du premier texte, il a fait appel à Sid Ahmed Agoumiet à Cheb Khaled. Beaucoup de chanteurs témoignent qu’il les a beaucoup aidés pour le lancement et la confirmation de leur carrière.

Vous partagez avec Djamel Allem l’amour pour sa ville natale, Bejaia. Peut-on dire qu’il s’agit une inépuisable source d’inspiration ?

«Dans les chansons de Djamel Allem, presque toutes autobiographiques, on retrouve son sens patriotique et tout l’amour qu’il vouait à l’Algérie. On retrouve également une tendresse pour sa ville natale. Il déclame son amour pour Bejaia en utilisant un lexique berbère, propre à la région, une poésie simple et limpide, une poésie visuelle qui a marqué toute une génération. Le cinéaste Abderahmane Bougermouh lui a dit une fois : «Tes chansons sont des courts-métrages fiction », quand j’ai terminé le livre j’ai pensé à cette idée, et je vais bientôt déposer un scénario de court-métrage fiction qui s’appelle « Ouretsrou », que je compte d’ailleurs réaliser.



Les droits de ce travail de mémoire ont été cédé à titre gracieux à une association, parlez-nous-en.

«Tous les droits du livre sont cédés à titre gracieux à l’«association de prise en charge des enfants autistes de Bejaia». J’espère que ça va pousser les gens à agir de la sorte. Il s’agit du premier livre sur Djamel Allem, j’espère qu’il y en aura d’autres. J’encourage les auteurs à écrire des livres par devoir de mémoire aux artistes algériens qui ont semé de la joie dans les cœurs dans les moments les plus difficiles.

Entretien réalisé par

Kader Bentounès