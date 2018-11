Célébration d’el maoulid ennabaoui : Au-delà des repas et des pétards

La célébration du Mawlid Ennabaoui en Algérie est une tradition sociale,un héritage légué à la société et basé sur la solidarité

et la morale religieuse.

«L’essentiel est que ce jour, les gens font beaucoup d'adoration, montrent beaucoup d'amour au Prophète et remerciement beaucoup Allah le Tout-Puissant pour l'envoi parmi eux de Son Messager. et pour préserver la sunna et la Chariaâ, le Prophète a dit “celui qui instaure dans l'islam une bonne innovation, il en aura la récompense et la récompense de ceux qui la pratiquent après lui, sans que rien, ne soit diminué de leurs récompenses'', dira l’imam de la mosquée de Chéraga en invoquant la célébration du Mawlid Ennabaoui coupant court à toux ceux qui créent la polémique quant à la célébration ou non de la naissance du Prophète qui s’est infiltrée chez nous depuis un certain temps. On se retrouve alors devant la situation où chacun reformule sa foi et ses valeurs en fonction de la marche du temps et de ses contraintes et besoins propres. Le Mawlid Ennabaoui est une fête profondément ancrée dans la société algérienne et célébrée de père en fils. C’est un héritage légué à la société et basé sur la solidarité, la morale religieuse mais aussi des traditions ancestrales qui ont survécu au temps même si la commémoration de l’événement a évolué, aujourd’hui, et les enfants célèbrent à leur manière cette fête religieuse. Les associations de bienfaisance organisent en ce jour des repas aux pauvres et aux nécessiteux. certains font la zakat pendant ce jour et l’offre aux nécessiteux. «C’est une occasion de replonger dans la vie du Prophète et de ses compagnons, ce qui nous permet de mieux vivre nos épreuves au quotidien et d’en tirer les enseignements. L’intérêt ne réside donc pas dans la manière de célébrer cet événement mais dans la concrétisation de la sagesse du Prophète par rapport à notre vie», nous dira cette grand-mère qui passe la soirée du Mouloud à raconter les réalisations de Mohamed à ses petits-enfants. «Il est des questions qu’il est bon de se poser à cette occasion, pour faire un point, une introspection sur ce que l’on a pu réaliser, mis en application. Plus qu’un rappel, il nous faut réfléchir sur notre situation en tant que croyante, penser à notre état spirituel : ai-je évolué ? Que dois-je faire pour me rapprocher un peu plus de Dieu ? Quelles sont mes priorités ? Autant d’interrogations qui doivent nous tirer vers le haut et permettre un vrai changement», dira cette autre mère de famille. «Autrefois, dit-elle, on invitait nos voisines dans la cour de notre maison pour entamer, dès les premières lueurs du jour, la préparation de mets les plus délicats en quantités abondantes, notamment Ethrid et Chekhchoukha. Une partie de ces plats était conservée et l'autre était donnée en aumône. C'était souvent de larges Gassaas (grands plats en bois pour six personnes) de Chekhchoukha, chargées de viande et de légumes qui prenaient le chemin des mosquées ou qui étaient servies devant les entrées des maisons aux passants démunis. Dans l'après-midi, la maison était soigneusement nettoyée et parfumée d'encens et de musc, laissant le temps aux femmes de se parer de leurs plus beaux atours en prévision de la veillée d'El Mawlid. » Les veillées se terminaient par des Qaadate autour des grands-mères qui relataient, en brillantes oratrices, les histoires fabuleuses de Sidna Mohamed. Dans certaines régions du pays, la fête est collective avec des processions aux flambeaux comme à Constantine ou à Cherchell où défilaient des embarcations ornées de lanternes colorées ou des barouds comme dans la ville de Beni Abbès qui draine des milliers de personnes du Sud et du Nord pour assister à cette fête religieuse. On écoute aussi des hadiths et on se recueille pour la récitation du Coran dans les mosquées ou zaouiattes. A Béjaïa, certaines us et pratiques séculaires demeurent bien ancrées dans la société et font l’essentiel des soirées à l’approche de la fête. La veille du jour J, les familles se réunissent autour d’un repas spécial et copieux. Puis la soirée se prolonge autour d’un thé à la menthe agrémenté de douceurs plus raffinées les unes que les autres. Tous les foyers sont baignés d’une ambiance vespérale, à la lueur des bougies, au son de chansonnettes dédiées au prophète et bien sûr de détonations des pétards.

Farida Larbi



BENI-ABBES

El Mawlid au parfum du SAhara

La célébration du Mawlid Ennabaoui (anniversaire de la naissance du prophète Mohamed (QSSSL) à Beni-Abbès (240 km au sud de Béchar) est une fête religieuse et culturelle célébrée de façon unique en son genre tant en Algérie qu’à travers les pays du Maghreb. Chaque année, des milliers de personnes prennent part à cette célébration, devenue l’une des fêtes religieuses les plus attendues par les populations de la Saoura et des autres régions du pays.

La célébration, dans la pure tradition, du Mawlid Ennabaoui à Béni-Abbès, qui remonte à plusieurs siècles, est marquée par des rituels spécifiques, dont le badigeonnage à la chaux des mausolées et autres lieux de culte, en hommage aux saints patrons de cette région du Sud-ouest, à l’instar du fondateur de la ville, Sidi Othmane Gherib, en plus de cérémonies spécifiquement religieuses telles que les séances quotidiennes (durant 7 jours) de récitation du saint Coran et de Dikr (Evocation), dans les mosquées et écoles coraniques, qui sont à l’origine du vif succès de cette fête auprès des populations, expliquent des chercheurs locaux en patrimoine.

La célébration de cette fête religieuse, qui mérite, selon de nombreux avis, un classement au registre du patrimoine culturel immatériel, reflète les traditions et les coutumes religieuses les plus vivaces, qui n’ont aucune relation avec l'ostracisme, ni l’extrémisme. Il s'agit plutôt d'exprimer l’attachement à la religion musulmane et à son prophète Mohamed (QSSSL), la joie, la solidarité, le bonheur d'être ensemble, dans le cercle élargi qui englobe la famille, le Ksar, la communauté, la localité ou la région.

Participer à cette célébration, c’est accomplir un devoir de fidèle et prendre une part effective à un événement religieux, culturel et social qui a marqué l’histoire de l’Islam, soulignent ces chercheurs.

Le Mawlid Ennabaoui est fêté avec une grande ferveur dans cette région où les rituels propres à cette célébration débutent par dix veillées de chants panégyriques en l’honneur du Prophète (QSSL), notamment ceux intitulés "Mawlidia", "El-Borda" et "El-Hamzia", et ce dans toutes les mosquées de la ville de Béni-Abbès et des localités limitrophes, comme le veut la tradition.

Au titre de la même célébration, est aussi organisé le "Haybousse", ou cérémonial de "Laâbar", qui consiste à peser les quantités de semoule que les femmes doivent rouler pour faire du couscous destiné à l’offrande aux invités et autres fidèles, tout en récitant des louanges du Prophète (QSSSL).

En marge de ce cérémonial, un dromadaire ou plusieurs sont égorgés près de la Zaouïa de Sidi Mohammed Ben Abdeslam, et la viande est destinée à préparer la "Selka" (Offrande et rencontre religieuse), qui débute juste après la prière du Dohr pour se terminer avant celle de l’Asr, avec la clôture de la lecture du Livre Saint au niveau des mosquées de ville. Le couscous garni de viande est servi à tous les présents après la prière du Maghreb le jour de la célébration du Mawlid Ennabaoui qui coïncide cette année avec le 20 du mois de novembre. Durant cette journée, les élèves des différentes écoles coraniques de la région, en compagnie de leurs enseignants, effectuent des visites aux différents mausolées des saints en entonnant des chants religieux à l’instar de "Nouba" et de "Trada" au cours de leur périple, qui les amène directement à la "Masrya" ou la grande place du "1er novembre 1954", située au centre de Béni-Abbès, et ce après la prière de l’Asr pour assister à la lecture de la "Fatiha" du Coran par la présence. A la fin de la lecture de la "Fatiha", les salutations du Prophète (QSSSL) fusent de partout pour annoncer l’ouverture officielle de la célébration du Mawlid Ennabaoui, où entrent en parade les différentes formations folkloriques du Baroud, et ce jusqu’à l’annonce de la prière du Maghreb. Cette cérémonie est connue sous la dénomination de "Feziaa".



La "Feziaa'', au centre du Mawlid



La cérémonie de la "Feziaa", haute en couleurs, est au centre de la célébration du Mawlid dans la région et durant laquelle des centaines de gens du baroud (Shab El-Baroud), des différents ksour ou communes des wilayas du Sud-ouest, sont invités tant par la population que par le mouvement associatif qui ont pris à leur charge l’organisation de l’ensemble des cérémonies et rituels de cette célébration, à leur tête l’association locale "Siraj El Mounir".

La cérémonie de la "Feziaa" est organisée depuis plus d’un millénaire sur la grande place de Masrya, dotée de gradins de plus de 500 places. Elle est traditionnellement précédée de la lecture de la "Fatiha" du saint Coran par les milliers de fidèles présents à cette occasion à Béni-Abbès. La "Fezaâ" exprime la joie et la fierté des fidèles à la naissance du prophète Mohamed (QSSSL), et constitue une marque de fidélité aux différents saints de la région, ainsi qu’aux ancêtres, soulignent des chercheurs locaux et des habitants de Béni-Abbes. En marge de ces cérémonies qui sont le reflet de l’attachement des fidèles au patrimoine culturel local, plusieurs autres activités culturelles et religieuses sont initiées avec la contribution de la wilaya-déléguée de Béni-Abbes et plusieurs autres secteurs d’activité, notamment des concours de récitation du Coran, des manifestations culturelles, en plus de cérémonies de circoncision d’enfants à l’occasion de cette célébration qui est marquée généralement par la présence de centaines de touristes nationaux et étrangers.

Ghardaia

Chants religieux et Madayeh



Des chants religieux, qui adoucissent les mœurs et dirigent sur la bonne voie à suivre, marquent la célébration de la date anniversaire de la naissance du Prophète Mohamed (QSSSL) à travers la wilaya de Ghardaïa, à l'instar des autres régions du pays. Pour célébrer l'évènement, ces chants religieux sont organisés dans l'ensemble des ksour de la vallée du M'Zab, ainsi qu'à Métlili, El-Menea, Guerrara et Berriane, selon une tradition ancestrale pratiquée dans les mosquées, dans un climat de piété, de recueillement et dans la pure délectation spirituelle, où des Madayeh (chants religieux) faisant l'éloge au prophète QSSL sont récités collectivement par les fidèles. Selon ammi Hadj Bakir résident à Ben-Ghanem, l'anniversaire du prophète Mohamed (QSSSL) constitue une opportunité pour mettre en valeur son parcours, sa vie et pérenniser sa Sira (ligne de conduite) et la transmettre aux jeunes générations. Plusieurs personnes natives de Ghardaia, établies dans différentes régions du pays ou à l'étranger, font le déplacement pour célébrer cette fête du Mawlid Ennabaoui et participer à ces soirées religieuses, qui débutent le premier jour du mois hégirien de Rabia El-Awel et s'achèvent par une grande veillée organisée après la prière d'El-Icha le 11ème jour, a ajouté Hadj Bakir.

De son coté, Hadj Mokhtar du quartier de Hadj-Messaoud, estime que l'anniversaire de la naissance du Prophète constitue une occasion pour rappeler la place de la Sunna du Prophète dans la pratique spirituelle du musulman et l'exemple qui doit être suivi par tous les croyants. Une autre tradition ancestrale se pratique chaque année à Béni-Isguen où une procession se déroule à la lumière tamisée de lampes traditionnelles à huile, connues localement sous l'appellation de "Inarene". Une procession glorifiant le sceau des prophètes et égayée par des enfants en tenue traditionnelle, accompagnés de leurs parents. La procession serpente les différentes ruelles de la cité avant de converger vers la mosquée El-Atik où un grand récipient est mis à la disposition des habitants pour recevoir l'huile qui reste de ces lampes et qui, une fois récupérée, sera revendue aux enchères sur la place du Souk (marché) et les rentrées de cette vente seront versées au compte de la mosquée pour s'acquitter des charges de l'électricité tandis que les lampes redeviennent des objets et autres effets décoratifs.

A travers ces traditions ancestrales, la population de Ghardaia contribue à sauvegarder et perpétuer un patrimoine immatériel et consolider les liens spirituels qui unissent le peuple algérien dans toute sa diversité.

BEJAIA

Dans la foi et la ferveur



La célébration de la fête du Mawlid Ennabaoui, naissance du prophète Mohamed (QSSSL), a été un moment de joie et de ferveur chez les populations de la wilaya de Béjaia. Une fête purement religieuse marquée par des traditions ancestrales qui marquent les valeurs de chaque région. Les habitants des différentes localités de la wilaya ont célébré le Mawlid Ennabaoui avec un attachement profond aux valeurs religieuses. Dans les villages, la préparation de la fête a commencé dès vendredi où les habitants ont organisé «Louziaa» en sacrifiant quelques bovins pour distribuer la viande à parts égales entre les villageois dont certains offrent leur part aux personnes nécessiteuses. Cette action de solidarité demeure ancrée chez tous les villageois de la wilaya. Dans les foyers, chacun prépare cette fête selon les coutumes. Ainsi, certains choisissent cette fête pour la circoncision de leurs enfants, alors que si une famille accueille un nouveau-né, elle lui donnera le prénom de «Mohamed». Sur le plan culinaire, le couscous, accompagné de viande et bien garni de légumes frais comme la courgette, la carotte, les navets, les haricots, les cardes, pois-chiches, sans oublier quelques piments, est au menu. D’autres préfèrent les plats de «Mequatefa» ou de «Racheta» avec des morceaux de poulet à base d’une sauce blanche avec des navets et des pois-chiches. Par ailleurs, lors de cette occasion, les femmes préparent les beignets et plats de «Temina», préparée à base de grosse semoule et du beurre, qu’elles offrent aux voisins. Mais pour le Mawlid Ennabaoui c’est surtout les moments religieux avec la récitation des versets du coran par les fidèles à travers toutes les mosquées, parfaitement illuminées. C’’est aussi cette joie qui gagne chaque foyers, ou les enfants mettent le «Henné» et allument des bougies dans les balcons et dans chaque pièce de la maison, sous l’odeur de « Laambar » en chantant en chœur «Zad Annabi». Les visites familiales sont également organisées surtout entre les enfants et leurs parents. Pour cette année, la direction des affaires religieuses de la wilaya a organisé, lundi soir, des cérémonies religieuses au niveau de toutes les mosquées de la wilaya en présence des autorités de la wilaya. Après la prière de « Maghreb », la cérémonie a débuté par la récitation des versets du coran et la remise des prix aux lauréats du concours de récitation du coran avant de clôturer la soirée par la prière de « Icha ». A signaler que pour éviter les nombreux accidents enregistrés lors de la célébration de cette fête avec les pétards et autres feux d’artifices, les services de police ont mené une large opération de saisie de produits pyrotechniques auprès de certains commerçants indélicats, qui s’enrichissent au détriment de la sécurité des enfants. L’université de Béjaia en collaboration avec le haut conseil islamique ont organisé; dimanche; une conférence débat sur l’évènement du Mawlid Ennabaoui.

Mustapha Laouer

constantine

Spiritualité et solidarité dans les zaouïas

La célébration du Mawlid Ennaboui se distingue à Constantine par les rituels immuables à haute dimension spirituelle et caractère solidaire, qui se tiennent dans les zaouïas de la ville, avec au programme des cercles de récitation du Saint Coran, de Dhikr (évocation), de lecture de la Sira (vie du prophète QSSL) et l'offrande de nourriture aux pauvres.

Salah Daoud, wakil (chargé de gestion) de la zaouïa Rahmania, a expliqué que l'anniversaire de la naissance du Prophète (QSSL) est saisi chaque année par la zaouïa "pour réaffirmer son attachement à la religion islamique et ses hautes valeurs''. La zaouïa organise au profit des familles constantinoises un diner communautaire autour duquel se rencontrent riches et pauvres sans distinction.

"L'affluence des familles vers la zaouïa est grande. Chacune d'elle apporte sa contribution à ce diner collectif. Le surplus du repas est distribué aux nécessiteux", a ajouté le wakil, indiquant que cette réunion est aussi l'opportunité de rencontre et de retrouvailles. La zaouïa consacre l'occasion du Mawlid au Dhikr, la récitation du Saint Coran, le chant de poème panégyrique du prophète dont la célèbre "Burda'' et surtout la lecture collective rythmée du "Mawlid Al-Barzanji'' qui est un récit poétisé de la vie du prophète avec les événements les plus marquants, ses miracles et sa grandeur d'âme. "Les chants porteurs d'un grand amour et vénération pour le prophète sont exécutés sur des tons rythmés proches de ceux de la musique andalouse propres à la cité des ponts suspendus donnant à leur message davantage de fluidité", a relevé M. Salah avec beaucoup d'émotion.



Des festivités durant toute une semaine



Dans la plupart des zaouias de Constantine, la célébration du Mawlid Ennabaoui est entamée une semaine à l'avance. "Des cercles de Dhikr et d'invocation se tiennent pendant toute la semaine pour ainsi affirmer l'attachement de la zaouïa à sa vocation originelle qui est celle d'être un lieu d'adoration d'Allah, de son évocation (Dhikr) et de glorification de son prophète et de son message'', a affirmé le wakil de la zaouïa.

A travers ces activités, la zaouïa œuvre à "raffermir l'enracinement de la foi islamique", "à diffuser les valeurs de l'amour de son prochain, de piété et d'entraide'', a-t-il poursuivi, ajoutant que "la société d'aujourd'hui subjuguée par la vie matérielle a besoin plus que tout autre temps de spiritualité que l'on se doit de transmettre particulièrement aux jeunes générations''.

La zaouïa Rahmania, située à la rue Tatache Belkacem, près de Souk El Assar limitrophe à la mosquée Sidi El Katani, qui connait actuellement des travaux de restauration, tient en cette occasion à rappeler aux fidèles la grandeur du prophète de l'Islam et l'obligation de manifester plus d'attention à l'égard de leurs frères pauvres et dans le besoin.

Eclairée à l'occasion par des bougies donnant au lieu une chaleur toute particulière et diffusant une atmosphère de joie, de plénitude et de sérénité, la zaouia Rahmania rayonne encore et œuvre à jouer pleinement son rôle de "lieu spirituel, social et éducationnel''.

Pour la célébration du Mawlid Ennabaoui, les membres de la zaouïa Rahmania et des interprètes de chant Madih ont offert dimanche soir un cercle de Dhikr au palais d'Ahmed Bey de Constantine, dans une initiative de la direction locale de la Culture visant à marquer cette occasion et à offrir aux adeptes des zaouias, un moment de spiritualité, de la récitation du Coran et des Med'h à la gloire de Dieu et du Prophète Mohamed (QSSL).



«Floukete El Mawlid»

Une autre manière de perpétuer la Sira Nabaouia à TénÈs

La célébration d'El-Mawlid Ennabaoui Echarif constitue, outre la perpétuation de la Sira Nabaouia (Conduite du prophète) et ses vertus et mérites, une occasion pour les familles de la ville de Ténès (55 km au nord-ouest de Chlef ) d'affirmer leur fidélité au prophète de l’Islam (QSSSL), mais également leur attachement à l’héritage de leurs aïeux en remettant au goût du jour "Floukete El Maoulid" (l'embarcation ou la nef du Mawlid Ennabaoui). Pour fêter la naissance du prophète Mohamed (QSSSL), la population locale se lance, tradition oblige, à l'ornement d'une barque qui sillonnera les rues de la ville aux sons de chants religieux exécutés par une troupe des Aissaoua. Tout au long de son parcours, "Floukete El Maoulid", aux décorations lumineuses et variées, s'ébranle pesamment suivie par une nuée d’enfants semant joie et allégresse sur son passage.

Cette barque festive, dont la tradition remonte aux années 30 du siècle dernier, constituait un symbole vivant de l’attachement de la population locale à son identité islamique et algérienne, et représentait aussi un moyen pour faire face aux campagnes d’évangélisation de l’époque. En dépit des développements technologiques en cours, la commune de Ténès, de concert avec les associations locales du domaine, s’attelle, à la veille de chaque célébration du Mawlid Ennabaoui, à faire bonne figure en mettant le paquet sur l'organisation de cet événement festif. Tout est mis à contribution pour orner la barque avec des lanternes et bougies multicolores, en vue de son lancement programmé annuellement à la fin de la prière du Maghreb à partir de la mosquée "Sidi Maiiza" de Ténès. "Les autorités locales ont toujours œuvré à la perpétuation de cette tradition, héritée de nos ancêtres, en mettant en exergue le caractère singulier de cette région, qui a été un centre de rayonnement religieux à travers le temps", a souligné, à cet effet, le maire de Ténès, Ali Amamra.

Selon Merouane Safta, enseignant en histoire et guide touristique de son état, l’histoire de cette barque remonte à l’ère coloniale, lorsque le comité des sages de la ville de Ténès, a imaginé cette manière de célébrer le Mawlid Ennabaoui Echarif, en réponse aux colons qui célébraient la vierge Marie, en portant sa statue, à pied, du centre-ville jusqu'à ses hauteurs.



À travers les ruelles de la vielle ville



Pour les anciens habitants de Ténès, cette embarcation était une manière à eux de rejeter subtilement les tentatives françaises d’évangélisation de leur ville, réputée, à travers les époques, pour ses valeurs et monuments islamiques. D’où l’idée de cette barque, tirée à travers les ruelles par les jeunes et les enfants de la ville, à chaque veille de célébration de la naissance du prophète (QSSSL), a expliqué M. Safta.

Chaque année, à cette période, une cérémonie religieuse, marquée par des récitations du Coran, a lieu au niveau de la vieille mosquée Sidi Maiiza, après la prière du Maghreb, avant le lancement, par les habitants de la région, de cette barque, scintillante aux lumières des bougies et lanternes, à travers les ruelles du vieux Ténès, en passant par le port, puis la ville coloniale, avant de revenir à son point de départ (mosquée) dans un long cortège bigarré avançant aux rythmes des chants religieux et des youyous lancés par des femmes, le tout ponctué par les notes de la troupe Aissaoua. Pour les habitants de Ténès, à l’image de Mme Hakima, "il s’agit là d’une manière de s'exprimer et de communiquer entre générations et de préserver ce lien" et ce en dépit des progrès technologiques. Elle a, notamment, souligné la joie des enfants de participer à cette manifestation, durant laquelle les mamans confectionnent un jouet traditionnel, dans lequel leurs petits placeront la bougie du "Maoulid" qu’ils porteront tout au long de la procession.

Son concitoyen, Mohamed Daykhi, a salué, pour sa part, "cette belle tradition qui laisse un souvenir impérissable dans l’esprit des enfants de cette région, qui a su vaillamment faire face à toutes les campagnes d’évangélisation françaises", a-t-il soutenu.

A noter que cette fête, qui s'était éclipsée durant la décennie noire, avant de revenir en force en l’an 2000, a été célébrée à Ténès hier, avec la participation de tous les acteurs de la société civile locale et des habitants de la région.

Pétards et feux d’artifice



Un danger au bout… des doigts



C’est le Mouloud. Les parents, comme chaque année, retiennent leur souffle. Ils espèrent que cette fois-ci, la grande fête, au cachet hautement symbolique, se déroule sans dégâts collatéraux, sans drames. La peur au ventre, ils tentent tout de même de célébrer l’évènement, sans oublier ces fâcheuses et insoutenables scènes d’un voisin, d’un proche ou encore ces images de ces pauvres enfants, brûlés ou ayant perdu qui, un œil, qui, un doigt, diffusées, sur les chaînes de télévision. Dur, dur, d’avoir des enfants qui veulent manifester leur joie avec des produits pyrotechniques, parfois rien que pour imiter les copains du quartier. Les parents ont beau essayer d’expliquer à leur progéniture l’ampleur de la catastrophe encourue, suite à une faute de manipulation des pétards, d’inattention, mais rien n’y fait. Ils ne font qu’à leur tête. En plus, ils sont sourds, muets et surtout incontrôlables, une fois dehors. C’est devenu, malheureusement, une tradition que de voir cet évènement, à la fois, spirituel et social, entaché par des évacuations, en catastrophe, d’enfants et d’adolescents victimes de leur insouciance et témérité. Il faut dire que toutes ces « bombes» qui circulent dans les quartiers qui échappent aux opérations de saisies des services des douanes ou encore aux multiples et descentes des services de sécurité dans le cadre de la lutte contre la vente des produits pyrotechniques, reviennent, chaque mouloud pour menacer les bambins. Dans les quartiers, on n’attend pas le jour «j» pour faire la fiesta, à leur manière. Le bilan des services de sécurité, une fois de plus, vient confirmer l’ampleur prise par ce commerce illicite, érigé en business, en bonne et due forme, drainant des milliards et pour les importateurs et même pour ces petits vendeurs à la sauvette qui se sucrent, eux aussi, avec la vente de pièces dont le prix avoisine ou dépasse les 10.000 DA.



2 millions de pétards saisis en 2018 par la police



Depuis le début de l’année, ce sont plus de 2 millions pétards et feux d’artifice qui ont été saisis par la sûreté nationale. Le même bilan est soldé par l'arrestation de 810 individus impliqués dans ce genre de commerce. pas moins de 628 affaires portées en justice sont enregistrées. Aussi, afin de sécuriser les places publiques et pour un mawlid ennabaoui sans accidents, la Direction Générale de la Sûreté relance, chaque année une campagne de sensibilisation sur les dangers des pétards. Cette dernière, qui a pour slogan «Pour un Mawlid el Nabaoui sans accidents», s’adresse plus particulièrement aux parents pour éviter le pire le jour de la fête. Il y a lieu de noter également que les services de la protection civile organisent, à leur tour, des campagnes d’information, à l’approche de cet évènement. Mieux encore, un plan d’intervention est mis en place. Il faut savoir qu’en prévision du mouloud, ce sont pas moins de 500 éléments qui sont mobilisés pour que la fête se déroule dans de bonnes conditions.

Le nombre des interventions de la protection civile, lors de la nuit du mouloud précédent, estimé, au total, à près de 3.000 cas, marqués essentiellement par des interventions de secours liées à la manipulation de pétards, renseigne sur l’ampleur de ce phénomène chez-nous. En attendant une adhésion des parents et de leurs enfants à ces campagnes contre ce fléau, les «Bouks», les «Missiles», les « Chitanas» et bien d’autres trouvailles dont le nom suffit à dresser les cheveux sur la tête des plus costaux, continuent de faire des ravages.

Samia D.