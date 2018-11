Pétrole : Le prix du panier de l’Opep établi à 66 dollars

Le prix du panier de référence du brut de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s’est établi à 66 dollars le baril vendredi, contre 65,28 dollars jeudi, a indiqué l’Organisation pétrolière hier sur son site web. Introduit en 2005, le panier de référence des pétroles bruts de l’Opep comprend le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djeno (Congo), Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale), Rabi light (Gabon), l’Iran Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine(Qatar), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (UAE) et le Mery (Venezuela). Les cours du pétrole ont terminé en ordre dispersé vendredi, n’empêchant toutefois pas une sixième chute hebdomadaire de suite, dans un marché inquiet de l’abondance de l’offre. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier a fini à 66,76 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 14 cents par rapport à la clôture de jeudi. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de “light sweet crude” (WTI) pour le contrat de décembre a fini inchangé à 56,46 dollars. “Il y a trop de pétrole sur le marché mondial pour pouvoir supporter les récents niveaux de prix”, ont noté les analystes. Depuis le début du mois d’octobre, les cours du Brent et du WTI ont ainsi respectivement plongé de 22,6% et 26%. Le sentiment d’une offre trop abondante a été alimenté par l’annonce de l’Opep d’une hausse de sa production en octobre à 32,9 millions de barils par jour, particulièrement du fait de l’Arabie saoudite et des Emirats Arabes Unis. Poussés par une production à des records, l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) a fait part quant à elle jeudi dernier de stocks hebdomadaires de brut américain à nouveau en hausse, portant la progression des réserves du pays sur les huit dernières semaines à 48 millions de barils. Pour tenter de rééquilibrer le marché et éviter que la glissade des prix se poursuive, Ryad a d’ores et déjà annoncé une réduction de sa production de 500.000 barils par jour et a appelé à réduire la production mondiale d’un million de barils par jour. Dans le même temps, les craintes se multiplient du côté des débouchés du pétrole, au moment où l’Opep s’inquiète d’une demande mondiale plus faible qu’anticipé. Les pays de l’Organisation et leurs partenaires, dont la Russie, se réuniront à Vienne début décembre. L’Arabie saoudite défend déjà un durcissement de leur accord de limitation de la production conclu fin 2016 pour soutenir les prix.