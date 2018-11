Conjoncture : La guerre des prix est-elle ranimée ?

Adopté en 2016 à Alger, l'Accord sur la réduction de la production pétrolière des pays de l'Opep et non-Opep, on l’a vu, a fait merveille, au point où la 10e réunion du Comité ministériel conjoint dudit Accord a été une occasion pour réitérer la volonté des 25 pays producteurs à stabiliser le marché du brut dans l’intérêt de l’économie mondiale, malgré les incertitudes croissantes concernant les fondamentaux du marché pétrolier. A vrai dire, cet accord s’est révélé judicieux, sur fond d’une parfaite entente, établie sans le moindre accroc, au moment où beaucoup n’avaient pas parié sur une telle résurrection de l’Organisation, au regard de l’effondrement des cours en été 2014, qui a, quand même, laissé des traces. Actuellement, et à la surprise générale, le prix du baril du pétrole est en train de chuter sur le marché mondial. Le cours du baril de Brent est actuellement à un peu plus de 66 USD contre 76,28 à fin octobre, alors qu’au début octobre, le Brent avait culminé à 86,74 dollars. Va-t-on suivre cette tendance à la baisse ? Les experts des questions pétrolières, qui suivent et analysent la tendance mondiale au quotidien, refusent d’affirmer quoi que ce soit, du moins à court terme. Il convient de rappeler que les prix du pétrole, à leur plus haut depuis quatre ans, ont suscité des inquiétudes en matière de demande. Le Fonds monétaire international (FMI) a ramené les prévisions de croissance économique mondiale pour 2018 et 2019 de 3,9% à 3,7%. Tout le monde —pays producteurs et consommateurs— est attentif à la situation, surtout pour ce qui va ressortir de la réunion du 6 décembre à Vienne, où le cartel déterminera sa politique pour l'année 2019. En tout cas, il est tout à fait clair que plusieurs facteurs doivent être pris en considération pour expliquer cette baisse des prix de l’or noir, une tendance qui est d’ailleurs appelée à continuer avec la course au pétrole à laquelle se livrent les sociétés pétrolières chinoises, ainsi que les huit pays qui ont obtenu des dérogations pour le pétrole iranien, indiquent des analystes. Certains soutiennent que les données hebdomadaires sur le pétrole publiées par l'Agence d'information sur l'énergie (AIE) sont l'un des facteurs de pression sur les prix du pétrole brut. Le marché pétrolier continue de surveiller de près les éventuelles ruptures de l'approvisionnement mondial en brut, en raison des sanctions américaines contre l'Iran, qui devraient déboucher sur un resserrement important du marché. Dans le même temps, le marché restera également attentif à toute éventuelle réunion entre les responsables chinois et américains, visant à trouver une solution aux tensions commerciales entre les deux pays. L’expert pétrolier Francis Perrin indique que personne ne peut prédire les prix du pétrole, soulignant que «le point clé sera la décision de l’Opep et des dix pays non-Opep». «Le redressement des prix à court terme ne pourra pas être assuré sans une réduction significative de la production de ces deux groupes de pays exportateurs», a-t-il expliqué. Pour contrer la baisse actuelle des cours du brut, l'Opep et certains pays alliés envisagent une baisse de production de 1,4 million de barils par jour en 2019. Selon les informations de Reuters, la Russie ne souhaiterait pas s'associer à cette baisse. Vladimir Poutine a affirmé qu'un cours du brut autour de 70 dollars le baril convenait «parfaitement» à la Russie, mais il n’a pas exclu de coopérer avec l’Arabie saoudite, qui a exprimé sa volonté de réduire sa production. Les prix vont-ils pour autant augmenter significativement ? Rien n'est moins sûr pour l'instant, car il semble que sur l'année 2019, l'offre mondiale de pétrole dépassera la demande, dans un contexte d'augmentation sans relâche de la production qui submerge la consommation, menacée par le ralentissement de l'économie, selon l'Agence internationale de l'énergie, laquelle affirme aussi que l'insuffisance des investissements dans la production va conduire à un déséquilibre du marché mondial à moyen terme.

Farid Bouyahia