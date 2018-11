Industrie de l’assemblage de téléphonie : Un soubresaut technologique

L’industrie de l’assemblage en Algérie ne cesse de se développer et de figurer parmi les industries prometteuses. Spectaculaires ! En peu de temps, plusieurs marques de renommée internationale se sont déjà installées, et d’autres ambitionnent de créer de nouvelles unités. Les experts sont pratiquement unanimes à dire que cette étape constitue, variablement, un début de transition fondamentale pour diversifier l’économie nationale et stimuler la croissance, et insistent en outre sur la nécessité de mettre en place une stratégie fiable et efficace pour consolider cette nouvelle industrie et assurer un taux d’intégration important : « L’assemblage est une première étape, mais il est primordial de se préparer en parallèle à l’augmentation du taux d’intégration progressivement », avait indiqué le DG de Bomare Company, Ali Boumediene. Depuis le lancement de l’industrie d’assemblage, il faut le reconnaître, le marché national est orné par divers nouveaux produits. D’ailleurs, le groupe Matos Algérie vient d’annoncer le lancement de deux nouveaux Smartphones haut de gamme en Algérie. Il s’agit de deux fleurons de la marque, nommés « BL 5000 » et « S30 », deux modèles dotés d’une batterie révolutionnaire d’une capacité de 5050 mAh et 5580 mAh respectivement, ainsi que d’un aspect luxueux. Le Doogee BL 5000 est un Smartphone avec une batterie révolutionnaire de 5050 mAH au design tout en finesse. De toute évidence, il s’agit d’un modèle combinant parfaitement performance et design, surtout pour un Smartphone équipé d’une grosse batterie que vous pouvez difficilement trouver dans d’autres marques. Au premier coup d’œil du Doogee BL 5000, personne ne peut ignorer les coins superbement incurvés du Smartphone. En effet, son « design à 8 courbes » contribue à un corps tout en courbe, de ce fait, chaque coin étant arrondi. En outre, le BL 5000 est produit avec un polissage 3D avancée pour obtenir l’impressionnant rayonnement vitreux à l’arrière. Ce BL 5000 devrait, a priori, être l’un des plus beaux modèles parmi tous les smartphones à grosse batterie dans le monde. S’agissant du BL 5000, celui-ci est livré avec un écran IPS de 5,5 pouces, un écran époustouflant avec une résolution 1920*1080 FHD et une luminosité maximale de 650 nits qui contribuent à la création d’un effet visuel cristallin. Même lorsqu’il fait jour, le BL 5000 est capable d’afficher des images bien clairement.

Makhlouf Ait Ziane