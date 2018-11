«La stratégie y est, il suffit de la mettre en application. Avec l’impulsion des réformes nécessaires, l’Algérie endossera dans 10 ans l’uniforme de pays émergent et s’érigera également en eldorado des investissements directs étrangers.»

C’est le constat établi, hier, par Djamal Eddine Bouabdallah, président du Cercle de commerce et d’industrie algéro-espagnol, lors de son passage sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale. A cet effet, il précise que le développement d’un pays n’est pas l’apanage strict des pouvoirs publics, évoquant entre autres le rôle des chambres de commerce et d’industrie. Et de souligner que l’Algérie a tout intérêt de s’inspirer de l’Espagne qui peut apporter son savoir-faire et ses compétences dans nombre de domaines comme l’agriculture, l’agroalimentaire, l’énergie solaire, le tourisme et les matériaux de construction. Sur sa lancée, M. Bouabdallah annonce la réalisation d’un grand projet en Afrique, invitant les entreprises espagnoles et algériennes à venir constituer un stock pour l’exportation «tout en mutualisant les coûts et en créant des synergies entre elles». Mais, pour les IDE, les voyants ne sont pas au vert. La Cnuced relevait que les IDE captés par l’Algérie en 2017 sont en baisse de 26% par rapport au 1,63 milliard de dollars enregistré en 2016. D’autre part, l’invité de la radio a salué la décision prise par l’Algérie de s’engager dans une politique de décentralisation du pouvoir décisionnel vers les wilayas, chargées dorénavant de manager de manière autonome leur politique économique et d’attirer les investissements directs étrangers. Une telle décision, commente-t-il, laissera l’opportunité aux opérateurs économiques d’un territoire de cibler eux-mêmes ses secteurs phares à prioriser et pouvoir, au final, attirer les IDE. Expliquant qu’un territoire est désormais perçu comme un ensemble constitué de tous les acteurs, citant les entreprises, organismes professionnels, partenaires sociaux, universités, lesquels, dit-il, conjuguent leurs efforts pour attirer ces investissements. Toutefois, l’Algérie reste encore «timide» s’agissant de l’attractivité territoriale, relevant qu’en 2017, il n’aura été totalisé qu’un peu plus de 1,2 milliard de dollars d’IDE, un niveau «très faible», note-t-il, par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Sur sa lancée, M. Bouabdallah désigne les principaux obstacles bloquant l’attractivité des investisseurs étrangers, citant le peu de mobilité du capital. «Convertir le dinar reste encore un processus très long, délicat et complexe», fait-il savoir. Et d’ajouter : «Il faudrait avoir la volonté, en impliquant l’ensemble des acteurs économiques et sociaux, d’enclencher un processus graduel de conversion du dinar, pour inciter les investisseurs de venir s’installer dans le pays». Des solutions en vue? Le président du Cercle de commerce et d’industrie algéro-espagnol estime qu’il est temps d’instituer un climat d’affaires «souple», fournissant davantage de facilités, pour attirer les investissements qu’il qualifie de «facteurs économiques de croissance», en même temps qu’instruments clés pour développer le PIB, la consommation des ménages et soutenir l’emploi. Sans cet investissement direct étranger «tributaire de la mobilité du capital», le développement du système productif national risque d’être un vœu pieux. Sur la mise en branle d’un nouveau modèle de croissance économique allant jusqu’à 2030, M. Bouabdallah relève qu’il n’a pas été fait mention de la «mobilité du capital».



Fouad Irnatene