D’une capacité annuelle de plus de 2.100 tonnes : 40 fermes aquacoles projetées au Sud-est

Au moins quarante fermes aquacoles, totalisant une capacité théorique de plus de 2.100 tonnes de poissons d’eau douce par an, sont projetées dans le Sud-Est du pays, a-t-on appris dimanche de la direction de la Pêche et des ressources halieutiques (DPRH) d’Ouargla. Ces futures fermes, dont la quasi-totalité sont concrétisées par le biais des dispositifs d’aide à l’emploi des jeunes pour un financement global estimé à 400 millions DA, se repartissent entre différentes zones d’activités aquacoles (ZAA) dans les wilayas d’El-Oued (29 fermes) et de Biskra (11), a précisé à l’APS le directeur du secteur, Nadhir Kourichi. «Elles contribueront, une fois opérationnelles, à donner une nouvelle impulsion à l’aquaculture dans la région», a-t-il souligné, ajoutant en ce qui concerne leur impact social, que ces investissements vont générer au moins 154 emplois directs ainsi que d’autres indirects. Dans le cadre des efforts consentis pour faciliter l’accès au foncier, M. Kourichi a fait part d’un programme retenu pour créer de nouvelles ZAA à travers les six wilayas que coiffe la DPRH (Ouargla, Biskra, El Oued, Illizi, Ghardaïa et Laghouat). S’agissant de l’intégration des activités d’aquaculture y compris la pisciculture artisanale dans le système agricole, le même responsable a fait savoir que quelques 5.200 alevins de différentes espèces de poissons d’eau douce ont été ensemencés, depuis le début de l’année 2018, à travers le Sud-Est du pays. Attribués à titre gracieux aux agriculteurs, ces alevins de différentes espèces de poissons d’eau douce, dont le Tilapia rouge, le Tilapia argenté et le Silure africain (Poisson-chat) ont été ensemencés au niveau de 104 bassins d’irrigation agricole, a-t-il précisé. Cette opération a pour objectif de diversifier les revenus de l’exploitation agricole, enrichir l’eau destinée à l’irrigation en produits organiques et minéraux (azote, phosphore, potassium et autres), diminuer les l’utilisation d’engrais chimiques et accroître les rendements agricoles. La DPRH s’emploie, en coordination avec divers acteurs, à encourager la production, la commercialisation et la consommation de poissons d’eau douce, à travers la mise à niveau de la chaîne de production, selon les normes en vigueur, en multipliant les initiatives de dégustation pour faire connaître les différentes variétés de poisson produites dans la région et de la pêche continentale pratiquée, notamment au niveau des oueds à Biskra, ainsi que leurs vertus nutritives et les recettes pour les préparer. Englobant trois projets pilotes, à savoir la ferme aquacole d’élevage de la crevette réalisée dans le cadre d’une coopération algéro-sud-coréenne, et deux autres privées produisant différentes espèces de poisson d’eau douce, telles que la Tilapia et le Silure, la région Sud-est du pays recèle d’énormes potentialités susceptibles de promouvoir l’aquaculture appelée à jouer un rôle socioéconomique en matière de création de richesse et d’emplois, selon la DPRH.



La maîtrise des techniques de la reproduction de poissons d’eau douce donne des indices «positifs»



La maîtrise des techniques appliquées dans la reproduction de poissons d’eau douce a donné des indices «positifs», à la faveur d’une récente session de formation dans ce domaine organisée à Ouargla dans le cadre du Programme d’appui à la Diversification et de l’Economie en Algérie pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture (DIVECO-2), a-t-on appris lundi des cadres locaux du Centre national de recherche et développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA). Composée d’une série d’ateliers théoriques et pratiques, cette session de formation, qu’a abritée durant une quinzaine de jours (23 septembre-6 octobre) la station expérimentale de l’aquaculture saharienne, située dans la commune de Hassi-Benabdallah (est d’Ouargla) relevant du CNRDPA, a été une opportunité pour les participants, dont des cadres, des techniciens et des professionnels locaux ainsi que d’autres wilayas, à l’instar de Tipasa, Relizane et Khenchela, d’améliorer leurs connaissances scientifiques en matière de maîtrise des techniques de reproduction de poissons d’eau douce, a affirmé le directeur de cette station expérimentale relevant du CNRDPA, Mohamed Hmidat. Cette session de formation, dont l’encadrement pédagogique a été assuré par deux experts du programme précité, a pour objectif d’acquérir un savoir-faire dans le domaine de la production d’alevins de poissons en eaux douces, notamment le Poisson-chat africain (Clarias gariepinus) et leTilapia du Nil (Oreochromis niloticus), à travers l’amélioration des connaissances techniques liées à la reproduction naturelle et artificielle de ces espèces, tout en contribuant au développement de la productivité aquacole, a-t-il expliqué.

Les deux experts, à savoir MM. Khaled Belhasnat et Abdoul Aziz Badiane (Sénégal) ont effectué lundi une visite de terrain à la station expérimentale de l’aquaculture saharienne pour s’enquérir des résultats enregistrés après cette session de formation, indique la même source. D’autres stations, concernant des expériences menées dans le domaine de l’aquaculture au niveau de la wilaya d’Ouargla et la wilaya déléguée d’El-Menea (Ghardaïa), sont au programme de cette visite de terrain de deux jours, a-t-on signalé. Financé par lÆUnion Européenne, à hauteur de 15 millions d’euros, le programme DIVECO-2, qui s’inscrit dans le cadre du Plan national aquapêche-2020 initié par le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, a pour objectif d’augmenter la diversification économique du pays à travers le développement durable et l’amélioration des performances économiques du secteur de la pêche et de l’aquaculture. Le renforcement des capacités d’encadrement et de gestion devant contribuer à la consolidation d’une stratégie pertinente, la promotion des filières de la pêche et de l’aquaculture et la consolidation des capacités des organisations professionnelles, telles que les chambres de wilayas et inter-wilayas, sont, entre autres, des résultats attendus de ce programme.