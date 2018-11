Le président de l’OIE à Alger le 24 et 25 novembre

«Le président de l’Organisation internationale des employeurs, Erol Kiresepi se rendra à Alger, les 24 et 25 novembre prochain, une visite durant laquelle il aura à s’entretenir avec des membres du gouvernement ainsi que des hommes d’affaires algériens», a annoncé, Mme Saida Naghza, présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes, jointe hier au téléphone.

A cette visite, sur invitation de la Cgea, Mme Naghza annonce la tenue d’un autre rendez-vous qui se tiendra du 3 au 5 décembre baptisé «Business Med», auquel prendront part des représentants de 19 pays. Pas moins de 80 personnes bénéficieront de la formation. Dans sa déclaration, Mme Naghza déplore la persistance des les lenteurs administratives, qu’elle considère comme un «frein» à l’investissement. Sur le site de cette organisation internationale, M. Kiresepi indique que «nous voulons nous assurer que la politique sociale et de l’emploi favorise un environnement propice aux entreprises et que sa fonction est primordiale dans la création d’emplois et de richesses».

Intervenant, à l’occasion de l’ouverture des travaux du forum Italie-Afrique Business-week, organisé récemment à Rome, Mme Naghza a indiqué que le dialogue public-privé représente un «élément incontournable pour le renforcement des politiques économiques nationales». En sa qualité de présidente de Business Med, elle a souligné que «les espaces de dialogue contribuent à une croissance inclusive. Il ne peut y avoir de solutions durables aux problèmes nationaux et régionaux que s’il existe de semblables plateformes où interagissent différents groupes sociaux». Principal représentant régional du secteur privé qui promeut les intérêts de 22 pays représentés par 20 confédérations d’employeurs de la région Euro méditerranéenne et d’un réseau de plus de 800.000 entreprises publiques et privée, Businessmed est devenue une plate-forme privilégiée de coopération multilatérale au profit des confédérations membres et des entreprises affiliées, vecteur de la promotion de l’investissement direct étranger à l’international, levier pour la promotion du dialogue et de l’intégration socio-économique inter-méditerranéenne. D’autre part, Mme Naghza avait souligné, à propos du projet EBSOMED qui s’étalera sur 4 ans (2018-2022), et qui concerne trois secteurs en particulier, à savoir le transport, l’économie verte et la digitalisation, qu’il «permettra aux entreprises algériennes d’être plus compétitives et à terme, de créer de nouveaux postes d’emploi». Les financements assurés, dans le cadre de ce projet, expliquait Mme Naghza, «donneront la possibilité aux entreprises algériennes d’être plus compétitives y compris à l’échelle internationale, en bénéficiant de l’expertise et du know-how des PME du Nord». Aux financements, s’ajoutent d’autres instruments qui sont mis à la disposition des PME dans le cadre du projet EBSOMED. «Le projet prévoit une panoplie d’instruments tels que les Académies de formation, les workshops liés à l’accès au financement et le développement de projets de l’Union Européenne, des forums d’entreprises visant à mettre en réseau les acteurs de la région Euromed et notamment les PME, les start-up, les investisseurs et les représentants du secteur privé de la région », avait indiqué la première responsable de la Cgea.

Fouad Irnatene