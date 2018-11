Dans la LUCARNE : Elle revient au galop !

C’est vrai qu’il n’y a pas si longtemps on en avait parlé de long en large. La violence, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, n’a pas pour autant été vaincue. Bien au contraire, elle revient de manière encore plus dangereuses. Elle avait fait son apparition lors du match CABBA-MCA en championnat national de Ligue-1, on l’avait un peu sous-estimée pensant qu’elle n’était que

« passagère » et que ce n’était qu’une lors de cette rencontre assez sensible entre les deux larrons. Pourtant, des « armes blanches» ont été utilisées, mais on a pas accorde beaucoup d’importance à ce fléau de plus en plus dangereux. Ceci dit, en mésestimant cet épiphénomène, il revient en force. Lors du dernier match de Ligue-1 entre le MC Alger et l’USMBA la fin du match avait été émaillée par des «échauffourées» qui dépassent tout entendement. Entre les deux équipes, il n’y a pas eu d’incidents, tout s’est déroulé dans de très bonnes conditions, malgré la défaite du MCA devant l’USMBA. À la fin du match, les joueurs des deux équipes ont quitté le terrain dans la bonne humeur, se serrant mutuellement la main. C’est dans les gradins que les choses se sont mal passées avec des « accrochages », des saccages des sièges et « heurts » entre supporters et policiers. Des supporters, ainsi que des policiers, ont été violentés. Cette situation ne fait que jeter l’inquiétude au sein de la famille sportive nationale. Les scènes que nous avons vécues que par « tube cathodique » interposé, nous inquiètent. Notre football et surtout nos stades, qui étaient dans un passé récent apaisé, sont devenus des endroits infréquentables. Les infrastructures ne sont plus fréquentables pour les supporters qui cherchent le beau jeu, le divertissement et l’amour du football surtout. Ces impressions en sont plus qu’une «image d’Epinal» que certains ont tendance à oublier ou carrément faire sortir de leurs «rêves». Le danger guette les supporters et tous ceux qui se tournent dans les stades du fait que la violence ne fait aucune distinction. Tout le monde est concerné par ses excès manifestes d’exhibition des « biceps ». Les policiers ont eu, eux aussi, leur lot de blessés. Ils sont les premiers exposés et font front à ce fléau. Il est vrai, comme dirait un expert, est-ce que le fait de réprimer, à lui seul, est à même de régler ce problème qui se pose avec acuité dans notre société. Il est certain que non ! Cela nécessite une action globale qui exige l’implication de tous pour éviter que ce problème ne s’accentue comme on l’a vécu après le match USMA-CSC. On a assisté à des «bagarres de rue» entre supporters et policiers et de nombreux blessés de part et d’autre. Personne ne le veut du fait qu’il ne fait l’affaire d’aucun, si ce n’est les «ennemis» de l’Algérie et Dieu seul sait s’ils sont nombreux ou pas. On ne doit pas tourner le dos au fléau qui nous concerne tous. Pour cela, les pouvoirs publics et la FAF doivent apporter leurs concours pour tenter d’enrayer ce danger qui nous guette chaque week-end que Dieu fait. Il est certain qu’on est à peine sur le point de boucler la fin de la phase aller et voilà ce que l’on endure chaque semaine. Ce n’est pas normal de vivre de telles choses. Il n’y a pas longtemps notre sport, plus particulièrement le football, était dominé par la sportivité dans une société apaisée et fière de l’être.

Hamid Gharbi