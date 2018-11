Ligue 1 (13e journée / Mise à jour) : Le MO Béjaïa et le MC Alger font Match nul (1-1)

Le MO Bejaia et le MC Alger se sont séparés sur un score de parité (1-1), mi-temps (1-1) en match de mise à jour de la 13e journée du Championnat de Ligue-1 Mobilis de football, disputé samedi à Bejaia. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Kadri (36e/s.pen) pour le MOB, et Nekkache (20e) pour le MCA. À l'issue de cette rencontre, le MCA rejoint le Paradou AC et le NA Hussein-Dey à la 5e place (20 pts) alors que le MOB reste 12e avec 15 pts. La dernière rencontre de cette journée aura lieu aujourd’hui lundi 19 novembre à Tizi-Ouzou (17h45) entre la

JS Kabylie et le CS Constantine.