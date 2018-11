éliminatoires de la CAN-2019 (Groupe D) : Togo 1 - Algérie 4

La sélection nationale est enfin parvenue à vaincre le signe indien et à composter son billet pour la CAN-2019, hier à Lomé, grâce à son précieux succès face à son homologue togolaise.

Les protégés du coach Belmadi, avec un onze de départ inédit, n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire du jour, visiblement dans l'incapacité de réagir. En effet, face à des Eperviers, qui n'avaient rien d'un foudre de guerre, les Verts se sont imposés sur le score sans appel de 1 à 4. Dans cette partie, dont l'entame fut plutôt timide, les Algériens ont fait l'essentiel en première période, en affichant une grande efficacité. Adoptant un schéma assez offensif (4-3-3), avec le milieu de l'USMA, Chita, dans le rôle de sentinelle, le onze national a ouvert la marque sur la première véritable opportunité, 13', suite à une erreur de relance du portier, le cuir arrive dans les pieds de Mahrez, qui a su profiter de la sortie hasardeuse de Basse pour inscrire le premier but de la rencontre.

Le défenseur Akoriko a hérité d'un carton jaune pour avoir tenter d'intercepter de la main le tir de l'attaquant de Manchester City. Les poulains du technicien français Claude Leroy, évoluant dans une configuration tactique de prudence (4-5-1), n'ont pas réagi après cette réalisation. Ils ont laissé l'initiative du jeu aux visiteurs. 28', Attal s'illustre, en doublant la mise pour l'EN. Dans une chevauchée solitaire, le défenseur de l'OGC Nice passe en revue toute l'arrière-garde de la sélection togolaise, avant de tromper en toute quiétude Basse.

C'est le premier but d'Attal avec les Verts. Deux minutes plus tard, Mahrez s'élance sur le côté droit pour aller fusiller à bout portant le gardien. Il signe ainsi son doublée du jour. En seconde période, les locaux ont montré plus de volonté. En prenant un peu plus de risques et en tentant le tout pour le tout, les camarades d'Adebayor sont parvenus à bousculer la défense algérienne. 54', Laba réduit la marque en reprenant le corner d'Ayite d'une belle tête croisée. Il relance ainsi cette partie.

Les deux équipes se rendent coup pour coup pratiquement. 57', Bounedjah échoue de peu face au portier. 59', le heading de Dossevi passe tout près du cadre. 67', Atakora oblige M'bolhi à se coucher pour capter le cuir. 90', Bounedjah aggrave la marque. Il élimine facilement le latéral droit Koulon, avant de prendre le dessus sur le portier d'un jolie pichenette. Il scelle par la même définitivement le sort de cette confrontation. L'EN renoue ainsi avec les victoires à l'extérieur, après une traversée du désert qui aura duré plus de deux et demi. Avec un total de dix points, les camarades de Feghouli se qualifient pour la phase finale de la coupe d'Afrique des nations, avant terme.

Rédha M.