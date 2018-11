à l’occasion de la fête nationale de leur pays

Le président Bouteflika félicite le souverain marocain…



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au souverain marocain, le Roi Mohamed VI, à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel il lui a réaffirmé sa "ferme détermination à oeuvrer à la consolidation des liens de fraternité et de solidarité qui lient les deux peuples" pour "l'ancrage de relations bilatérales basées sur le respect mutuel". "Il m'est particulièrement agréable, au moment où le peuple marocain frère célèbre le 63e anniversaire de sa glorieuse indépendance, de vous adresser mes chaleureuses félicitations et mes vœux les meilleurs, priant Dieu Tout-puissant de vous accorder, ainsi qu'à la famille royale, santé et bien-être et davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain frère, sous votre direction éclairée", a écrit le président Bouteflika dans son message. "Je salue, en cette heureuse occasion, les grands sacrifices consentis par le peuple marocain, sous la direction de votre grand-père Mohamed V, que Dieu ait son âme, couronnés par la proclamation de l'indépendance et le recouvrement du peuple marocain de sa souveraineté", a ajouté le Président Bouteflika. "L'occasion est également pour moi de vous réitérer notre détermination à oeuvrer de concert avec vous pour consolider les relations de fraternité et de solidarité qui unissent nos deux pays et ancrer les relations bilatérales basées sur le respect mutuel, au mieux des aspirations de nos deux peuples au progrès, au développement et à la prospérité", a conclu le Président de la République.



… le Sultan d’Oman…



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Sultan d’Oman Qabous Ibn Saïd, à l'occasion de la célébration du 48e anniversaire de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a exprimé sa "profonde satisfaction" quant au niveau des relations fraternelles et de coopération qui lient les deux pays dans les différents domaines. "Il m'est agréable, au moment où le Sultanat d`Oman célèbre le 48e anniversaire de sa fête nationale, de vous présenter, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations et nos meilleurs voeux, priant Dieu Le Tout-Puissant de vous accorder santé et bien-être, et à votre peuple davantage de progrès et de prospérité, sous votre direction éclairée", a écrit le Président Bouteflika dans son message. "Je tiens à cette occasion à saluer la qualité des relations fraternelles et de coopération existant entre nos deux pays frères dans différents domaines, et à vous réaffirmer notre ferme volonté d'oeuvrer à leur développement et à leur promotion à de meilleures perspectives de manière à préserver l'intérêt suprême de nos deux peuples frères et répondre à leurs aspirations à davantage de progrès et de prospérité", a soutenu le président de la République. "Tout en vous réitérant mes vœux les plus sincères, je prie Dieu le Tout-Puissant de vous accorder santé et bien-être ainsi que davantage de réussite dans la direction de votre pays et davantage de progrès et de prospérité à votre peuple frère", a conclu le Chef de l'Etat.



… et son homologue letton



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue letton, Raimonds Vejonis, à l'occasion de la fête nationale de son pays dans lequel il lui a fait part de sa disponibilité à œuvrer au renforcement du dialogue politique et au développement des liens d'amitié et de coopération entre l'Algérie et la Lettonie. "A l'occasion de la fête nationale de la République de Lettonie, j'ai grand plaisir à vous exprimer, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes meilleurs vœux de progrès, de prospérité et de bien-être au peuple letton", écrit le Chef de l'Etat dans son message. "Il me plaît également de vous faire part de ma disponibilité à œuvrer, avec vous, au renforcement du dialogue politique et au développement des liens d'amitié et de coopération entre nos deux pays", conclut le président de la République.