Il succède au colonel Mustapha Lahbiri : Boualem Boughelaf, nouveau DG de la Protection civile

Nommé par décret présidentiel, le nouveau directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughelaf (51ans) a été installé hier dans ses nouvelles fonctions lors d’une cérémonie rehaussée par la présence du ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire M. Nourredine Bedoui. Il succède ainsi au colonel Mustapha Lahbiri qui a été nommé en juin dernier à la tête de la Direction générale la Sureté nationale. M. Lahbiri qui assurait également jusque-là l’intérim à la tête de la Protection civile était également présent ,ainsi que le wali d’Alger, des hauts cadres de la DGSN et des Douanes. «L’institution de la Protection civile a atteint les plus hauts niveaux de professionnalisme et de maitrise» a souligné d’entrée M. Bedoui dans son allocution. Une performance acquise, a-t-il souligné, «grâce à l’intérêt dont elle a toujours bénéficié de la part du président Abdelaziz Bouteflika, ainsi qu’a la rigueur dont ont su faire preuve ses cadres et responsables dans l’accomplissement de leur mission». Le ministre a,à cette occasion, rendu un hommage appuyé au colonel Mustapha Lahbiri pour le dévouement dont il a fait constamment preuve tout au long de sa carrière d’une vingtaine d’années à la tête de la Protection civile. Eneffet, les efforts consentis par le colonel Lahbiri dans le cadre de la mise en œuvre du programme tracé par l’Etat et engagé en début des années 2000 pour le développement de la Protection civile ont permis à celle-ci d’opérer sa mue à plusieurs niveaux. L’ institution a été en effet au centre d’une dynamique de modernisation de ses structures, dotées depuis en moyens humains et matériels conséquents pour mener à bien ses missions .Cela lui a permis de réaliser de véritables prouesses, tant à l’intérieur qu’a l’extérieur du pays et lui a valu la reconnaissance d’institutions internationales à l’exemple de l’attestation de conformité internationale attribuée par une organisme spécialisé de l’ONU. Pour M. Bedoui, la Protection civile fait face à de nouveaux défis en rapport avec la gestion des risques majeurs et notamment la sécurisation des infrastructures stratégiques du pays telles que les installations industrielles. Il soulignera aussi le caractère noble de la mission de ce corps prestigieux pour sauver des vies humaines. Il exprimera le vœu de voir en la nomination du nouveau directeur général une option judicieuse à même de poursuivre la dynamique des résultats probants réalisés jusque là. Le nouveau DG a rejoint en 1989 les rangs de la Protection civile où il a exercé plusieurs missions de commandement et de gestion au sien des différents services de la direction générale, avant d’être nommé directeur de cette institution dans la wilaya de Ghardaïa en 2001, puis Médéa en 2019 avant d’ être promu au rang d’inspecteur en 2016. Il a fait l’objet d’une série de formations par le biais desquelles il a notamment obtenu l’attestation de gestion opérationnelle au plus haut degré. La cérémonie a été clôturée par la visite du musé au siège de la direction générale et qui depuis son ouverture , en 2004 a reçu plus de 1,5 million de visiteurs

Karim Aoudia