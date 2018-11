Réunion hier de l’Instance de coordination de l’alliance présidentielle

Les membres de l’alliance présidentielle, réunis hier au siège du FLN à Alger, se sont accordés sur un programme de travail progressif, aux activités multiples, collectives et individuelles, qui seront menées tout au long des prochains mois, dans le cadre d’une action collective dans laquelle s’inscrivent toutes les forces et dans la complémentarité des compétences et capacités.

Les partis de la nouvelle coalition présidentielle ont réitéré, dans une déclaration commune à l’issue de leur réunion, leur soutien au Président Abdelaziz Bouteflika pour «garantir la poursuite des réformes et du développement pour une Algérie» qui «regarde l’avenir avec confiance et espoir. Les signataires de la déclaration affirment que «les partis de l’alliance présidentielle ont échangé leurs points de vue concernant la situation du pays dans l’optique des prochaines élections présidentielles». Selon le même document, l’alliance présidentielle poursuivra «ses rencontres périodiques» avec une prochaine réunion qui se tiendra le 9 décembre, au siège du RND. Ahmed Boumahdi, membre du bureau politique du FLN et un des deux représentants de ce parti à la réunion, a été plus clair.

«L’alliance présidentielle soutient la candidature de Bouteflika aux prochaines élections présidentielles, tel a été l’objet de notre réunion d’aujourd’hui», a-t-il déclaré à sa sortie de la rencontre. Ont pris part à cette réunion, faut-il le rappeler, Ahmed Boumahdi, Mustapha Karim Rehiel (FLN), Seddik Chihab et Mustapha Naci (RND), Cheikh Barbara et Noureddine Benzaim (MPA) et Mustapha Nouassa et Tahar Chaoui (TAJ).

Au début de cette rencontre M. Boumahdi a précisé que les partis de l'alliance présidentielle étaient «mobilisés pour œuvrer, ensemble, à l'élaboration d'un programme d'action unifié, en prévision de la prochaine élection présidentielle», ajoutant que cette rencontre de coordination dont le principal objectif est «la garantie de la réussite du prochain rendez-vous électoral» sera sanctionnée par un communiqué conjoint.

La tenue de la réunion de l'instance de coordination a été décidée, lors de la rencontre des dirigeants des quatre partis de l'alliance présidentielle, le 7 novembre dernier, au cours de laquelle il a été procédé à la formalisation de leur relation, en prévision de la prochaine échéance 2019.

Renforcer le front intérieur et valoriser les acquis



Selon le même document, l’objectif de la coalition est de «renforcer l’unité nationale», «le maintien de la stabilité du pays», «le renforcement du front intérieur et la valorisation des acquis importants réalisés durant les 20 dernières années sous la sage direction du Président de la République».

En effet, la formation de cette coalition présidentielle, intervient suite au bilan très positif réalisé par le Président de la République pendant ses mandats précédents.

Le parti du Front de libération nationale qui n’a cessé de défendre le bilan des réalisations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au cours des 20 dernières années, estime que ce dernier dépassait dans sa finalité la réponse «aux voix affichant un scepticisme délibéré quant à la dépense de près d'un millier de milliards de dollars», ajoutant que le citoyen algérien «est le mieux placé pour leur répondre».

Il a ajouté, dans ce sens, que «ce bilan colossal, qui a carrément changé le visage de l'Algérie, dans divers domaines, aussi bien au plan interne qu'externe, n'avait pas pour but d'établir une comptabilité technique des réalisations accomplies, mais plutôt de mettre en évidence les progrès enregistrés à tous les niveaux».

Pour sa part le président de TAJ, Amar Ghoul, n’a pas lésiné sur les qualificatifs pour présenter un bilan «réussi» du Chef de l’État depuis son retour aux affaires en 1999.

«Le programme du Président, tracé depuis 1999, et tous les projets réalisés sont là, aujourd’hui, pour témoigner de la sincérité de l’homme, de son engagement et sa clairvoyance», a-t-il dit.

Il a rappelé également que le soutien de son parti au Président Bouteflika «n’a pas besoin d’être redit», mais qu’«il est naturel». Le conseil national du RND a mis, lui aussi, en exergue «les importantes réalisations accomplies par l'Algérie sous la judicieuse direction du Président Bouteflika, tant en matière de recouvrement de la sécurité, de consolidation de la paix et de la réconciliation nationale, que des principaux acquis dans le domaine du développement socio-économique, ainsi que le renforcement de la place de l'Algérie à l'échelle mondiale».

«Notre pays se doit encore de relever des défis majeurs dans une conjoncture économique et internationale de plus en plus complexe, en raison du recul des prix du pétrole et des incertitudes pesant, notamment sur la région du Maghreb et du Sahel», a-t-il noté. Soulignant que «ces défis exigent de notre peuple, plus que jamais, de renforcer sa cohésion et sa mobilisation», le RND affirme que le Président Bouteflika «demeure incontestablement un pivot de rassemblement et de mobilisation de la grande majorité du peuple algérien, dont il acquit la confiance et le soutien, au vu de son passé honorable de moudjahid et des résultats que le pays a enregistrés sous sa direction».

Salima Ettouahria

communiqué

