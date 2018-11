Dialogue 5+5 : Ouverture à Alger de la Conférence ministérielle « Finances et Investissement »

M. Raouya : « L’Algérie continue à contribuer pour une méditerranée de paix et de prospérité. »

M. Le Maire : « Concevoir des réponses communes aux préoccupations que nous partageons. »

Le « sommet des deux rives » se tiendra, le 24 juin 2019 à Marseille, et sera structuré autour de cinq thématiques l’économie, l’environnement, l’énergie, la jeunesse et la culture.

Aux défis communs, des solutions communes. C’est la conclusion à laquelle ont abouti les ministres ayant pris part à la 3e Conférence ministérielle «Finances et Investissement du Dialogue 5+5», tenue hier au Centre international des conférences (Alger). Dans son allocution, Abderrahmane Raouya, ministre des Finances, a d’emblée mis en avant la contribution ininterrompue de l’Algérie afin de faire de la Méditerranée, notamment son bassin occidental, une «zone de paix, de stabilité et de prospérité partagée», à travers la «consolidation de la coopération régionale et le renforcement des liens entre nos peuples qui font face à des destins communs». Le qualifiant de «cadre approprié», le ministre voit en ce Dialogue 5+5, une opportunité permettant d’«aborder tous les sujets, d’échanger librement et réfléchir ensemble à des solutions concrètes et opérationnelles, pour pouvoir relever les défis auxquels fait face la région». En rempart à ces défis, les pays membres dudit Dialogue sont, plus que jamais, «prêts à développer et à renforcer le dialogue et la concertation qui doivent être menés de manière régulière afin d’aborder, avec l’attention voulue, et d’examiner, dans un esprit de confiance et de compréhension mutuelle, les difficultés de notre époque auxquelles fait face la région». M. Raouya recommande de «rapprocher les points de vue, de coordonner nos positions et de conjuguer nos efforts, afin de concevoir des réponses communes aux préoccupations que nous partageons». Pour lui, la réunion d’Alger doit être une opportunité afin d’engager un «débat franc autour de sujets d’intérêt commun, et procéder l’échange d’expérience indispensable afin d’imaginer ensemble et proposer des solutions basées les meilleures pratiques».

Pour sa part, le ministre français de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a relevé le caractère «efficace» de cette réunion 5+5, précisant que les défis communs imposent des solutions concrètes dans un cadre de coopération. À ces solutions efficaces, devra s’ajouter, enchaîne M. Le Maire, une nécessité de disposer d’un cadre de pensée commune, et définir ensemble les grands enjeux. Par ces enjeux, le ministre français désigne la croissance durable, «une préoccupation de toutes les nouvelles générations», une croissance qui «respecte l’environnement», d’autant plus que «nos pays sont tous confrontés au changement climatique». Le ministre préconise de relever le niveau de vie des populations, «afin d’éviter les flux migratoires, sources de problèmes politiques considérables à des pays comme la France, l’Espagne et l’Italie». Un des remparts à ce phénomène consiste, aux yeux de M. Le Maire, en la nécessité de «construire les classes moyennes». D’autre part, il recommande une lutte sans merci contre les trafics, notamment celui de la drogue et son corollaire quotidien en termes de «violence, de zones grises en économie», ainsi que le financement de terrorisme. Au-delà de ces grands défis, le ministre français propose de porter une ambition plus utile, volontariste de ce qu’est la Méditerranée, qui, précise-t-il, «doit redevenir un rêve, un espace de développement économique et d’échanges culturels». Saisissant cette opportunité, le ministre français a annoncé la tenue à Marseille du «sommet des deux rives», le 24 juin prochain. Outre la présence des Chefs d’État, il est proposé, explique M. Le Maire, d’associer la société civile à ce rendez-vous qui sera structuré autour de cinq thématiques que sont l’économie, l’environnement, l’énergie, la jeunesse et la culture.

À ce sujet, il convient de rappeler que le président Macron avait souligné que «dix ans après l'Union pour la Méditerranée, il nous faut retrouver le fil d'une politique méditerranéenne». Cette politique «indispensable» sera, selon lui, «différente», et devra inclure «toutes les sociétés civiles», tout en précisant que le sommet sera l'occasion de «parler de la jeunesse, de la mobilité, de l'énergie des échanges universitaires» entre les deux rives de la Méditerranée.

Fouad Irnatene

Définir un cadre fiscal

À l’issue de cette 3e Conférence ministérielle «Finances et Investissement du Dialogue 5+5», le ministre algérien des Finances a souligné que «ce dialogue a enregistré un franc succès, permettant aux pays membres de débattre et d’échanger de visions sur des sujets d’une importance capitale». Cette session, explique Abderrahmane Raouya, «a permis d’aborder l’échange d’informations sur la mise en place des politiques fiscales qui, entre autres, devront attirer les investissements». Les discussions, enchaîne M. Raouya, ont porté sur le volet du financement et de l’investissement liés au changement climatique et à la transition énergétique, ainsi que les opportunités offertes au développement des technologies de finances. Est également relevée la nécessité d’améliorer le climat des affaires et d’investissement, et rendre le sud de la Méditerranée plus attractif, notamment dans les secteurs productifs.

Quant à son homologue français, Bruno Le Maire, il relève les trois défis communs auxquels les dix pays devront faire face ensemble. Il s’agit, dit-il, «de la lutte contre tous les trafics, notamment de stupéfiants». Enchaînant, il indique que «la première action baptisée Hannibal a été un grand succès, et on souhaite reconduire l’opération Hannibal 2, pour permettre de renforcer les liens entre les services douaniers des 10 États, et recueillir davantage d’informations pour lutter plus efficacement contre tous les trafics». D’autre part, il rebondit sur les dispositifs fiscaux pouvant être mis en place pour attirer les investissements.

Dans cette optique, il estime nécessaire de «définir ensemble un cadre fiscal pour les pays riverains de la Méditerrannée qui serait attractif, mais dont les profits iraient d’abord à nos secteurs économiques en et à nos populations».

L’autre défi relevé par M. Le Maire a trait à la transition énergétique et à la lutte contre le réchauffement climatique. Mettant en avant l’«engagement total» de son pays, le ministre francisa souligne l’importance de la mise en place de la fiscalité écologique qui conduira au changement des comportements, ainsi que le soutien à la finance verte.

F. I.