La première édition du Mois de la Qualité présentée au Forum : Le triptyque normalisation, métrologie et conformité

Le ministère de l’Industrie et des Mines organise, du 1er au 19 décembre prochain, la première édition du Mois de la qualité. C’est ce qu’a annoncé, hier au Forum d’El Moudjahid, M. Abdelaziz Guend, Directeur général de la compétitivité industrielle. Cette campagne, dédiée à la promotion de la qualité et de l’innovation, se veut une occasion pour sensibiliser aux enjeux de ces deux facteurs fondamentaux de survie et de croissance pour les entreprises.

Et surtout au rôle de l’infrastructure qualité et innovation, à travers ses trois piliers : la normalisation, la métrologie et l’évaluation de la conformité.

Le Mois de la qualité, une manifestation, la première du genre en Algérie, qui s’étalera sur 20 jours, et se déroulera sur tout le territoire national. Le but, selon M. Guend, est de mobiliser les principaux acteurs intervenant dans la chaîne, autour de la qualité et de l’innovation. Elle constitue, par ailleurs, une occasion pour fédérer les efforts des intervenants, avec pour objectif la promotion de l’infrastructure nationale de la qualité indispensable à notre économie. Les promoteurs de ce rendez-vous exceptionnel estiment qu’il est inscrit en droite ligne dans la politique du ministère de l’Industrie et des Mines, qui s’est fixé parmi les priorités, la promotion de la qualité et de l’innovation. Et ceci doit passer impérativement par faire connaître «les actions et les programmes de développement de la qualité et de l’évaluation de la conformité entrepris par le gouvernement, et présenter les institutions de l’infrastructure nationale de la qualité». Le conférencier a indiqué que ce Mois de la qualité tournera autour de quatre grands axes. Le premier porte sur la propriété industrielle et l’innovation. Dans ce contexte, il est prévu un Salon de l’innovation. L’ouverture de ce Salon, qui en est à sa 8e édition, est prévue le 3 décembre prochain. L’événement durera 3 jours, et sera marqué par la présence de 80 participants, dont la majorité sont de jeunes universitaires. Le choix du lieu de la tenue de ce Salon est très judicieux. En effet, il aura lieu à l’université de Bab Ezzouar, contrairement aux précédentes éditions, où il se tenait au palais des Expositions. Le message est fort, car le choix du lieu montre cette volonté de créer des passerelles avec l’université. En marge du Salon, les trois meilleurs participants au concours (ce sont les 20 éditions) seront récompensés. Au programme de cette manifestation, l’organisation d’un séminaire de trois jours, exclusivement consacré à la propriété industrielle et à l’innovation. La contrefaçon figure en bonne place dans le programme. Les centres d’intérêt seront orientés vers la sensibilisation aux dangers de ce phénomène, c’est pourquoi elle sera destinée essentiellement aux magistrats. À ce propos, M. Guend estime qu’en plus de la sensibilisation, il est important de prendre des mesures plus répressives, pour stopper ce fléau qui représente un danger pour l’économie et la santé des consommateurs. Dans le chapitre conférences, on note celle spécifique sur la protection des armoiries et emblèmes en faveur du secteur de la Justice. Des portes ouvertes avec exposition documentaire seront organisées au niveau de l’Institut national algérien de propriété industrielle. Le deuxième axe portera sur l’accréditation et la métrologie. Pour le volet accréditation, ALGERAC en sera le centre. Le séminaire portera essentiellement, entre autres, sur les perspectives de cette spécialité, des témoignages des organismes d’évaluation de la conformité. Pour le volet métrologie, le séminaire sera marqué par des ateliers de réflexion traitant les domaines d’étalonnage et la vérification des instruments de mesure ; il abordera également les différents instruments de mesure soumis à la métrologie. Quant au troisième axe, il porte sur la normalisation et la sensibilisation à la sécurisation industrielle. Il y a lieu de souligner que lors de cette manifestation, le 18 décembre, qui coïncide avec la Journée nationale de normalisation, il sera décerné le Prix algérien de la qualité. Enfin, faut-il rappeler, durant toute la période consacrée au Mois de la qualité, il est prévu l’organisation de Journées de sensibilisation au rôle de l’infrastructure qualité et innovation à travers ses trois piliers que sont la normalisation, la métrologie et l’évaluation de la conformité.

Nora Chergui