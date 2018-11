Transport maritime : Dix remorqueurs réceptionnés

L'Algérie vient de renforcer sa flotte de remorqueurs qui compte plus de 50 unités. En effet, dix remorqueurs ont été réceptionnés, hier, au port d’Alger, dont sept sont déjà accostés et trois autres vont arriver prochainement. La cérémonie de la réception s’est déroulée

en présence du ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, le SG de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd,et le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh.

Intervenant à cette occasion, le ministre a exprimé sa pleine satisfaction quant à la réception de ces remorqueurs, indiquant que «cette opération entre dans le cadre du programme de président de la République visant principalement au renforcement de la flotte maritime.» Il dira dans ce sens que «les remorqueurs aident chaque année environs 10.000 navires durant leur opération d’accostage et de départ». Et de poursuivre «ces nouvelles unités vont, sans nul doute, renforcer davantage la sécurité maritime de notre pays et ils vont également contribuer davantage à la préservation de l’environnement maritime».

M. Zaalane n’a pas manqué de mettre en avant les différentes réalisations du secteur de transport maritime et cité, entre autres, l’acquisition de 25 navires du transport de marchandises pour atteindre une couverture de 25% des échanges commerciaux hors-hydrocarbures et le renforcement du transport des voyageurs par l’acquisition de deux nouveaux navires dont un en phase de construction. De son côté, Abdelmadjid Sidi Saïd a souligné que «le gouvernement à mis en place tous les moyens nécessaires qui permettront à l’Algérie d’être un pôle d’excellence dans le domaine maritime».

Il a insisté à cet effet, sur la nécessité de reconquérir le transport maritime de marchandises sur la base d’un partenariat public/ privé.

Pour sa part, M. Djelloul Achour, DG du groupe services portuaires SERPORT a souligné que «l’acquisition des dix nouveaux remorqueurs destinés au port de Bejaia, de Skikda, de Mostaganem, de Djendjen, Ténès, Annaba et de Ghazaouet s’inscrit dans le cadre du développement des entreprises portuaires issue de la stratégie gouvernementale».

S’agissant du coût total de ces remorqueurs, il a indiqué qu’il dépasse de peu les 76 millions d’euro. En matière de prestation, il a souligné qu’ils sont dotés de moyens ultra modernes, notamment en ce qui concerne les moteurs principaux destinés pour traiter les différents types de navires, que ce soit ceux du commerce ou bien des navires à hydrocarbure». Ces remorqueurs a-t-il précisé «sont dotés de moyens de lutte contre incendie classé n° 1 et de moyens de lutte contre la pollution et de recherche des navires en détresse et de naufrage».

Mettant à profit cette occasion M. Achour a souligné que «les activités de remorquage dans le port constitue une source de revenu en devise puisque toutes leur prestations sont comptés aux armateurs en devise».

Appuyant ses dires, il a rappelé qu’à titre d’exercice 2017, le chiffre d’affaires généré par les activités des remorquages, à savoir, au port d’Alger est de l’ordre de 13 millions de dollars, soit 12% de son chiffre d’affaires global, Annaba 6 millions de dollars soit 18% de son chiffre d’affaires, le port d'Arzew 35 millions de dollars, soit 48% de son chiffre d’affaires, Bejaia 11 millions de dollars soit 24% de son chiffre d’affaires et Djendjen 5 million de dollars soit 15% de son chiffre d’affaires global.

Makhlouf Ait Ziane